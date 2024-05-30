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怪物星人現身台北街頭　「上千人擠爆西門町」畫面曝光

記者蔡琛儀／台北報導

由溫妮 WINNI 、小V 郁采真、魏嘉瑩 Arrow、琳誼 Ring所組成的100%創作女團「BOOM！怪物星人」，是去年華語樂壇最驚喜女團組合，一發片就掀起一陣怪星舞旋風的她們，於5/25奪下2024 hito流行音樂獎「hito校園人氣組合」，現場歌迷激動嗨翻。

▲▼怪物星人 。（圖／相映音樂提供）

▲怪物星人週末在西門町舉辦街頭演唱會。（圖／相映音樂提供）

BOOM！怪物星人在2024 hito流行音樂獎舞台接連帶來《BOOM！怪物星人》、《ReBorn重生》、《拍謝啦》熱門組曲，跟30名舞者一同大跳「機車舞」，展現她們的獨特魅力，讓所有不被認同的人、邊緣的人，從她們的音樂中找到自己、療癒自己，一起歡迎加入「BOOM！怪物星人」行列。

獲獎隔天她們前往西門町屈臣氏廣場舉辦怪物星人音樂節街頭演唱會，許多歌迷早早到場等候，高人氣的她們號召現場上千位歌迷一起大跳人氣喜劇 《我的婆婆怎麼那麼可愛 2》主題曲《拍謝啦》中的機車舞，除了《Sha La La 蝦拉拉》、《Insta Girl 讓自己成為自己》一連串的精彩歌舞外，四人更帶來全新未上線單曲《我不可一世的輕狂》，掀起全場高潮。

▲▼怪物星人 。（圖／相映音樂提供）

▲怪物星人街頭演唱會湧進4000人。（圖／相映音樂提供）

演唱會更邀請到同門師弟Ray黃霆睿到場擔任特別嘉賓，演唱《笑著笑著就哭了》，更與琳誼首度合唱未發表單曲《我用了多少的十年才明白》，讓歌迷直呼好期待首播。演唱會後，怪物星人也與現場歌迷一一擊掌互動，聽到粉絲對她們說加油，四人表示感到非常窩心，給了她們更多努力的動力。

BOOM！怪物星人音樂節街頭演唱會從台中起跑，一路到高雄、香港再唱回台北，演出大獲好評再加碼舉辦6/8新店裕隆城、6/23高雄漢神巨蛋、7/7板橋大遠百、7/21 台南MITSUI OUTLET PARK 、8/10台中大遠百、8/25台北信義香堤，希望相約歌迷到場共襄盛舉，參與這個盛大的夏日派對。

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