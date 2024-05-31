小孟老師／5月31日星座運勢　天秤座開始突破重圍

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：懂得和諧合作

感情：默契心有靈犀

財運：謹慎投資理財

幸運色：棕色

貴人：巨蟹

小人：處女

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雙子座

工作：加強內部溝通

感情：浪漫中的夢幻

財運：投資理智獲利

幸運色：灰色

貴人：牡羊

小人：射手

天秤座

工作：打造精益求精

感情：甜蜜中的浪漫

財運：開始突破重圍

幸運色：藍色

貴人：水瓶

小人：雙子

【土象星座】

魔羯座

工作：提升專業知識

感情：甜甜蜜蜜的愛

財運：積極掌握財富

幸運色：紫色

貴人：雙子

小人：雙魚

金牛座



工作：提高管理水準

感情：溫馨甜蜜微笑

財運：靈活運用資金

幸運色：綠色

貴人：天秤

小人：牡羊

處女座

工作：努力共同願景

感情：幸福時刻滋潤

財運：做好理財規劃

幸運色：黑色

貴人：雙魚

小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：實現個人目標

感情：深情永恆約定

財運：得到獎助學金

幸運色：白色

貴人：天蠍

小人：天秤

天蠍座

工作：有效降低成本

感情：浪漫深情細節

財運：理性規畫理財

幸運色：綠色

貴人：獅子

小人：魔羯

雙魚座

工作：保持清醒頭腦

感情：溫馨浪漫時光

財運：計畫不易波動

幸運色：粉紅色

貴人：射手

小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：有效評估制度

感情：深情交織連結

財運：理性觀看市場

幸運色：大紅色

貴人：處女

小人：天蠍

獅子座

工作：堅持科技創新

感情：相互支持依靠

財運：有投資的眼光

幸運色：橘色

貴人：魔羯

小人：水瓶

射手座

工作：提高技術產出

感情：相互尊重包容

財運：研究股票新聞

幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。