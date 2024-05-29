記者張筱涵／綜合報導

韓劇《背著善宰跑》以高收視和討論度收尾，女主角金惠奫也在戲劇結束後四處接受媒體訪問，現在在各大網路節目和電視綜藝節目也能看見她的身影，不過其實在剛開始有熱度時，有影迷不滿抱怨「是不是被公司冷處理，怎麼都沒上節目」，對此，她也特別做出回應。

▲金惠奫和邊佑錫主演《背著善宰跑》廣受歡迎。（圖／翻攝自《背著善宰跑》官網）



金惠奫在《背著善宰跑》飾演任率，個性率直又大方可愛，勇往直前的模樣獲得觀眾喜愛，尤其她的自然和細節演技更是受到稱讚。當戲劇開始有人氣時，男主角邊佑錫上了許多這節目，讓金惠奫影迷不滿質疑金惠奫的經紀公司沒有把握住機會，是否對藝人冷處理。

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聽到這件事時，金惠奫坦承有些慌張，但這也代表戲劇非常受歡迎，這也是她第一次碰到這個情況：「其實有點委屈的點是，必須有人邀請才能去上，但（到那時候為止）都沒有邀約，只要有邀約我都想去嘗試。」而現在其實也可以看見她陸續出現在網路節目和電視綜藝節目，像是最新一集的《只要有空，》就可以看見她活躍的表現。

▲金惠奫替經紀公司說話。（圖／翻攝自Instagram／hye_yoon1110）



金惠奫從2012年就陸續擔任各大戲劇的臨演，一直到2018年出演《Sky Castle天空之城》飾演任性又驕傲的千金姜藝瑞，開始映入觀眾的眼簾，接著首次在《偶然發現的一天》拿下女主角殷端午的角色。