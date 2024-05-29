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記者李芸樺／台北報導

參與演出八點檔《阿叔》的男星黃新皓來了！5歲就可見神靈的他還有另一個特殊身分，是神明乩身，他說連《阿叔》導演也問他，劇情中乩身鎖在桌子下是真的嗎？他證實這就是「調乩訓體閉關」的過程，要待在暗房中七七四十九天，神明會帶走靈去學功夫，他說他曾抗拒，叫板神明要教他適合現代社會的本事，不然他不學。

▲男星aka最帥乩身黃新皓。（圖／《豈有此呂》）

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外型帥氣的黃新皓談吐風趣沒有偶包，被主持人呂捷稱讚帥氣，還以母親懷胎15個月才生下他，自嘲是加工比較久，相較之下「3個月就出生」的呂捷則是以示範把妹撇步，摸兩把帥哥的手！

▲▼ 男星黃新皓沒偶包，和呂捷互動說幹話很自然。（圖／《豈有此呂》）

黃新皓自小可見鬼神，但因鬼不會害他，他並不覺得特別害怕，倒是他因為演藝工作曾赴大陸北京，入住一處胡同飯店時撞見穿古裝的鬼母子，他和對方對話得知該處以前是它們的家，他和小孩玩了一下後決定退房。

自小有神童子陪讀，學校也跟著去，呂捷又問他神明會不會告訴他考試的答案？想知道他說了什麼嗎？他在演藝圈還有什麼比見鬼更誇張見聞？請鎖定5月29日下午1:10的《豈有此呂》。