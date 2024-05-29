女星陳艾琳現身挺青鳥行動！　PO傅崐萁畫面：不能接受這樣的政治人物

記者田暐瑋／綜合報導

反對國會職權修法的民間團體28日再度發起「青鳥行動」包圍立法院，晚間喊破逾7萬人齊聚。《大學生了沒》出身的女星陳艾琳也親自到場力挺，坦言過去因為「自己的選擇和立場」，放棄了演藝生涯，但並不後悔，「不論立場如何，唯有你在乎了，你才能真正的對於未來有所選擇！」

▲陳艾琳挺青鳥行動。（圖／翻攝自陳艾琳臉書）



陳艾琳28日晚間參加青鳥行動，事後吐露心聲，PO出傅崐萁的發言畫面：「真的太不能夠接受這樣的政治人物了，不可思議。」10年前剛出道時，陳艾琳因性感的「琳琳腿」爆紅，之後戲約、主持、出版書籍、廣告代言不斷，甚至有自己的單曲，可以說是名利雙收。然而，由於個人的「選擇」和「立場」，她主動和被動地放棄了演藝之路，同時也感謝當時的經紀人和公司的包容和尊重，讓她能夠按自己的意願前行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳艾琳直呼不可思議。（圖／翻攝自陳艾琳臉書）

陳艾琳提到，之後因情感問題引發負面新聞，最終決定徹底脫離演藝圈，轉而創業花店，「雖然我也曾經想過我到底有沒有後悔過？我應該有機會更紅、有機會賺到更多的財富？但想了想，那終究不會是我。」坦言10年後學到很多，變得更加溫和，「僅用了『不太能接受』和『不可思議』去形容我其實不能接受的事實。」

▲陳艾琳挺青鳥行動。（圖／翻攝自陳艾琳臉書）

此外，陳艾琳雖然鮮少對政治之事發聲，卻也一直默默關注，對政治的熱情未曾改變，依然強烈希望每個人都能關心並參與政治，愛護自己的身份和這片土地，呼籲大家珍惜所有的辛苦所得，不論立場如何，只有當你真正關心，才能對未來有所抉擇，「台灣加油！十年了我更好了，你呢？」最後她也強調尊重不同立場的人的聲音，「我僅希望這個將錯就錯能讓每一個不知道發生什麼事情的人都能去閱讀去關心。」

▲陳艾琳挺青鳥行動。（圖／翻攝自陳艾琳臉書）