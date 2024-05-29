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新垣結衣護夫！上星野源廣播發聲「看他被攻擊我很難過」粉碎婚變

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星新垣結衣28日深夜親自在老公星野源的廣播節目發聲，否認22日網路爆料文所引發的婚變揣測，並親口說道。這也是兩人自從結婚以來，首度在媒體前互動。

▲▼新垣結衣上星野源廣播節目，親口否認婚變。（圖／翻攝自X）

▲星野源主持深夜廣播節目，最新一集是老婆新垣結衣。（圖／翻攝自X）

▲▼新垣結衣上星野源廣播節目，親口否認婚變。（圖／翻攝自X）

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▲新垣結衣上星野源廣播節目，親口否認婚變。（圖／翻攝自X）

爆料網紅「滝沢ガレソ（瀧澤加連）」發文稱超人氣女星與歌手老公婚變，原因是老公出軌NHK主播，貼文超過1.5億觀看，至今仍沒有刪除。日網輪番揣測貼文與星野源、新垣結衣有關，而星野源坦言，當時他在家裡洗碗，無意間滑IG，發現最新一則貼文留言數突然變多，而且有許多謾罵，正疑惑發生什麼事，經紀人就打電話來了。

新垣結衣更打破常例，在星野源主持的深夜廣播登場。她說「這次的事情真的讓人嚇一大跳。至於為什麼會發生這種事，連我們自己是最不明白的，粉絲也這麼擔心，我沒有什麼可以發聲的地方，所以在此打擾了」。儘管她已經透過官方X的自介欄澄清，但仍親口強調「有關引發騷動的謠言沒有一句是真實的，請大家放心」。

此外，新垣結衣再說道，「我這次最難過的，當然謠言發生我自己也很難受，但是剛剛源先生所說的留言中傷、攻擊，看到他在我身邊受到這些攻擊，我真的很難過，希望不要再發生了，我衷心希望不要再有任何人承受這種事」。

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