「吳孟達遺作」出場不到一分鐘！　影迷受騙怒批：消費達叔不要臉

記者劉宛欣／綜合報導

香港已故影星吳孟達於2021年因肝癌逝世，享壽70歲，近日他的遺作《變體》上線引起了影迷的關注。該片以吳孟達作為主要賣點，但他卻僅現身短短一分鐘，引發不少觀眾批評，指責「消費故人」，更有許多人觀看完畢後，直言感到被欺騙。

▲《變體》25日上線，因打著吳孟達遺作名號而遭受不小的批評聲浪。（圖／翻攝自微博）

《變體》由譚耀文與代斯領銜主演，吳孟達在片中只有短暫的客串，出場時間極短，然而宣傳時卻大力推廣為「達叔銀幕絕唱之作」，實際上現身在鏡頭的時間卻只有短短不到一分鐘。《變體》於2019年拍完，本預計2020年上映，受疫情影響延期至今。該片在5月25日上線，片尾加入「本片懷念吳孟達先生」的字幕，表達對吳孟達的敬意，然而，卻也被觀眾批評把故人當行銷手段。

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▲《變體》中吳孟達現身不到一分鐘。（圖／翻攝自微博）

電影在豆瓣上累積了許多負評，中國大陸網友紛紛直言「看在達叔面子加一星，特效要多爛有多爛」、「吳孟達是真的參與拍攝了嗎，就出現了一分鐘」、「不是看見吳孟達的名字我根本不會點進去」、「大家不要浪費自己的時間，還有，消費達叔你tm一點臉都沒有了」、「衝著吳孟達的遺作去看的」、「人都死了這麼多年了，還來消費，要不要臉」。