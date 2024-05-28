楊繡惠遭攻擊無奈「我都不缺錢」！　44字曝真實心聲：不要再爭辯

記者王靖淳／綜合報導

央視微博最近提出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，引發許多台灣藝人轉發及表達立場。女星楊繡惠日前發文稱「我是台灣人」，貼文一出，遭部分網友批評她在大陸沒市場。為此，楊繡惠今（28）日凌晨再度透過臉書發聲。

▲楊繡惠日前發文稱：「我是台灣人。」（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

楊繡惠發文指出，無論不賺什麼國家的錢，她都不缺錢。對於先前的貼文內容，被部分網友批評及質疑，楊繡惠則無奈問：「怎麼我不賺一個國家的錢，還要被攻擊啊！」並在文中表示，要大家不要再爭辯了。

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▲楊繡惠表示：「不賺什麼國家的錢，我都不缺錢。」（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

事實上，楊繡惠26日凌晨時在臉書發文直指，即使自己沒賺人民幣，也還是活好好的，同時也表示，自己是台灣人、不想要賺人民幣。貼文曝光後，楊繡惠收到不少酸民留言，她也開直播反擊，除了再次聲明個人立場之外，同時也表示：「並不是我沒市場，是我很早就放棄那一塊市場。」

【楊繡惠臉書全文】

不要再爭辯了

不管我不賺什麼國家的錢

我都不缺錢

這樣可以嗎

怎麼我不賺一個國家的錢

還要被攻擊啊！