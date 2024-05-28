黃豪平接連遭網路詐騙2次　竟想探討邪教問題

記者葉文正／台北報導

詐騙新聞層出不窮，不管是「創意私房」類型的網路騙拐性剝削還是投資詐騙，一不小心就落入壞人的陷阱，《社會Now什麼》邀請藝人黃豪平擔任客座主持人，首次錄影就邀請到刑事局防預科科長林書立以及擁有27年經歷的資深社會記者戴志揚，深度探討詐騙集團多變的詐騙手法以及網路兒少性剝削。

▲黃豪平(右)專訪刑事局預防科科長林書立。（圖／節目提供）

黃豪平說:「節目中來賓分享了非常多的真實案例，印象讓我最深刻的就是在談兒少性剝削時，大家都以為大多都是女生受騙，其實小男生被騙人數的也不容小覷，占整體報案數的1/4，當中一個案例是歹徒用遊戲點數騙小男生拍攝一些居家照，歹徒得手照片後，再AI換成裸照，甚至還有一個女生裸照被印出來貼在學校四周，這些人太可惡了。」

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▲黃豪平還想探討邪教問題。（圖／節目提供）

除了網路兒少性剝削，透過網路的各種詐騙更是層出不窮，黃豪平就曾遇上兩次第三方詐騙被騙走7700元，近期又遇上網路詐騙犯假冒朋友身分跟他聊天，疑似要遊說黃豪平投資，但好在黃豪平先識破對方假身分沒有上當，但身為過去曾被騙的受害者，黃豪平說: 「凡想要從你身上得到任何東西，金錢、聯絡方式、私人資訊的『線上詢問』都要小心，辨識的唯一方法就是跟本人面對面確認，無法跟本人確認的一律視為詐騙，光用一句話一則訊息就要我給任何東西未免太便宜了。」

除了自身被騙的經歷，黃豪平也分享聽過最瞎扯的詐騙，黃豪平說: 「我身旁有一個老師朋友，他遇到了整個詐騙集團偽裝成檢察官、銀行致電給他，這就算了，沒想到最後還有真的穿著西裝的人出現恫嚇，讓他以為自己的帳戶即將被凍結，差點領出百萬元要親手交給別人，但最讓我害怕的是我發現其實每一個環節，詐騙集團都找到了人或者方式讓你以為看到真實的證據，太恐怖了防不勝防。」

對於公眾事務與社會議題十分關心的黃豪平也分享非常高興主持《社會Now什麼》，因為他認為作為公眾人物很多事情發聲了就容易被放大檢視，最後通常會選擇沈默以免惹禍上身，但如果沒有辦法在日常生活中對議題產生思辯的行為，當真正有重大切身議題時，就只能被別人牽著鼻子走。黃豪平說: 「我喜歡思考，也喜歡質疑權威，這是一個很棒的舞台。」

黃豪平也列出許願清單，希望有機會探討邪教相關議題，黃豪平說: 「前陣子看了很多紀錄片，而且幾年前朋友差點在身心受創就診期間，被身邊有心人拉去道場付「功德金」，後來感官放大之後發現身邊一堆可疑的宗教單位，很希望大家都提高警覺，信教要信善道。」