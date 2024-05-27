吳慷仁染金髮認自己喜歡李沐　綁架這人最後竟成女友

記者葉文正／台北報導



由金馬影帝吳慷仁，金鐘女星李沐主演的末路愛情影集《塑膠花》今（27）日宣布定檔6月28日中華電信MOD、Hami Video獨家首播，並發布正式預告和海報，超華麗陣容曝光，吳慷仁、李沐劇中相愛相殺，共譜亡命虐戀，兩人首度合作充滿火花。

▲《塑膠花》吳慷仁（左）、李沐有不少精采對手戲。（圖／今日影像藝術有限公司 提供）

導演鄭雅之表示：「慷仁和李沐不僅在演戲，他們真正成為了角色，展現出真實深刻的情感。每一個眼神和動作都充滿了情感的張力和故事的厚度！」

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▲吳慷仁（左）認了喜歡李沐。（圖／今日影像藝術有限公司 提供）

《塑膠花》由抓馬文化製作，謝國豪、周銓擔任監製，新銳導演鄭雅之執導，金馬影帝吳慷仁，金鐘潛力新人李沐、金鐘男配高捷、北影影后陽靚、北影男配林鶴軒，共組史上最豪華「五人逃亡小隊」，加上葉全真、馬志翔、周予天、鄒承恩、張寗、張翰同台飆戲，卡司一字排開話題十足。



日前影集宣布將在台北電影節搶先首映前三集，粉絲引頸期盼，等著6月9日開賣搶票，今曝光首支預告，只見吳慷仁開場落寞低語：「我這個人沒有希望、也沒有退路。」下一秒卻強行將李沐綁上車，甚至凶狠賞她巴掌。葉全真飾演心碎母親，哭喊「把我的女兒還給我」，不過看似被綁架、善良純潔的女兒，似乎有著不為人知的暗黑面。



談起首度合作，吳慷仁誇李沐很聰明，很快就能熟悉彼此節奏，不用花太多時間磨合；李沐則大讚吳慷仁既熱心又專業，經常給予拍攝上協助，「劇中很多車戲，多人擠在狹小空間，他會教我走位或借位，還有打鬥戲，告訴我如何達到效果又能保護自己。」不過李沐也打趣形容吳慷仁不演戲時很像阿伯，「我們有很多場景在廟旁或大樹下，很多地方阿伯出沒，有時他混在裡面，會很自然忘記他的存在，所以對我來說他是一個很專業的阿伯！」



關於兩位演員的火花，導演鄭雅之也回憶某天拍攝一場擁抱戲，她問吳慷仁在想什麼？吳慷仁說：「我覺得我現在很喜歡她。」同樣的問題，她也問了李沐，李沐回答：「我現在很依賴他。」那一刻感受到角色被演員認同與信任的強烈共鳴。鄭雅之表示：「觀眾們會看到這對絕妙搭檔如何在《塑膠花》中互相依賴、彼此成長，演繹出一段令人動容的故事！他們表演絕對值得期待。」