曹西平吐「做生意不簡單」！　心路歷程曝光...親揭常在睡夢中驚醒

記者高語璠／綜合報導
資深藝人曹西平（四哥）出道超過40年，近年來雖淡出演藝圈，仍不時透過社群分享生活。轉戰飾品業的他，近日有感而發寫下心聲，直言「做任何生意都是不簡單」，釣出許多網友為他加油打氣。
▲曹西平坦言做生意不是件簡單的事。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）
經營耳洞店的曹西平事業有成，於今年宣布將在台中開設店面的好消息，他近日在臉書有感而發的說：「開店不是件開玩笑的事。」背後要操心、焦慮的事情很多，任何一個細節都不可以弄錯，進而導致他經常從睡夢中驚醒。
曹西平認為開店容易守店難，回憶起疫情期間，場景至今令他印象深刻，都沒什麼客人光顧，但他沒有就此放棄，反而暗暗在心中喊話「不管有客人、沒有客人都一樣要熬下去」，只有堅信自己才可以走過一切。
▲曹西平有感而發寫下心情，直呼「開店容易守店難」。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）
所幸曹西平憑藉著這股信念，成功熬過疫情，現在的他十分珍惜得來不易的一切。貼文曝光後，網友們湧入留言區，紛紛表示「現在開了第二家，所以現在的焦慮是以前的兩倍吧！太辛苦啦，只能繼續忐忑不安地撐下去」、「開店本是不易之事，因為要操心很多事，但相信曹哥一定會成功。加油，因為你是個歷經百難之人，所以難不倒你」。
【曹西平全文】
做任何生意都是不簡單
我從來都不認為是很簡單的事情
要操心的事情太多了
要焦慮的也非常之多
任何ㄧ個細節都不可以弄錯弄亂
常常都在睡夢中驚醒過來
疫情期間真的把我嚇壞了
從來沒有看過這樣子的景象
就是沒有人
不管有客人沒有客人都ㄧ樣要熬下去
只有自己堅定的信心才可以走過這ㄧ切
不管是客人不管是工作夥伴ㄧ切都是緣份
我非常珍惜我也很惜福
所有的ㄧ切都是得來不易
一千多個日子謝謝大家支持跟鼓勵
持續做好該做的服務
謝謝大家
#開店容易守店難
#每ㄧ天都在焦慮因為開店不是在開玩笑
#很多的開銷都無法去預算的
#春夏秋冬謝謝大家的陪伴
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