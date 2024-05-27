謝金燕半夜吐心聲「身體抽痛沒停過」　曝參戰《浪姐5》苦練內幕

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人謝金燕近來參戰競演節目《乘風2024》（浪姐5），亮眼的表現受到不少關注。她27日深夜在社群吐露心聲，坦言自己的身體因為不斷苦練而出現抽痛症狀，但她仍抱持積極的態度，直言「雖然片體鱗傷，但我覺得我又長大了」。

▲謝金燕在《浪姐5》的表現受到好評。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

謝金燕透露，宿舍外面的雨聲，和自己身上抽痛的頻率一樣沒停過，「實在是太專注，手機的功能就只是用來複習舞蹈。」她坦言，某些動作對於其他人來說是輕鬆平常，但對她來說，使盡全身力氣也不一定能做到，因此只能不斷反覆練習。

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謝金燕提到，在第三次公演播出時，她正在為下一個舞台做準備，因此無法及時更新動態分享近況，只能在睡前利用剩下的一點力氣，與粉絲聊聊，「我真的也不知道明天會發生什麼，我只能盡力，而且開心地去完成我現在的功課。」並幽默表示：「雖然片體鱗傷，但我覺得我又長大了，大概大了3歲那麼多，就3歲不能再多了……」分享了為節目苦練表演的真實心聲。

▲謝金燕半夜發文。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

事實上，謝金燕在1991年曾遭遇嚴重車禍，當時她全身骨頭多處斷裂、骨盆碎裂、脊椎位移，好不容易才撿回一條命。熱愛表演的她，憑著堅強的意志力積極復健，花了兩年的時間才重回舞台，不過至今仍留有後遺症。

【謝金燕全文】

深夜的宿舍外正下著雨

這滴答滴答的聲響跟我身上抽痛的頻率一樣沒停過

實在是太專注，手機的功能就只是用來複習舞蹈

也許別人覺得輕鬆平常的動作

但我卻使盡了全身的力氣也不一定做的（得）到……

公演播出時正在準備著下一個舞台

無法及時更新給姐寶們

也只能利用睡前剩下的一點點力氣

想說跟大家聊些什麼

我真的也不知道明天會發生什麼

我只能盡力，而且開心的（地）去完成我現在的功課

雖然片體鱗傷，但我覺得我又長大了

大概大了3歲那麼多

就3歲不能再多了……