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白種元結婚11年高甜畫報曝光！寵妻舉動全被拍　曝老夫老妻真實感想

文／妞新聞

英國有「地獄廚神」高登拉姆齊，韓國就有國民廚神「白種元」！在1993年創業開設首間「元祖包飯」，隔年成立餐飲集團The Born Korea，靠著獨具慧眼的經營智慧、貼近民眾的料理口味，成功建立不敗好口碑，旗下餐廳《BORNGA本家燒肉》也在2022年來台灣拓店，吸引大批饕客前往朝聖正宗「白老師料理」。 

「白老師」綜藝版圖又解鎖

《白Packer2》開播預備

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從《家常飯白老師》、《白種元的胡同餐館》、《白種元Class》、《美味的廣場》到《生意天才白社長》等美食綜藝，除了是韓國無人不知的餐飲品牌大佬CEO，白種元也成為綜藝炸子雞，只要掛上他的名字就是話題保證，同時也是最佳「韓食文化推廣者」。

2019年曾來台拍攝節目的《街頭美食鬥士》，在當時也引起台灣民眾的廣大迴響，最新煮食節目《白Packer》第二季也在5月26日開播，看來又要掀起一波吃放熱潮啦！

愛情事業兩得意

結婚蘇有珍11年當寵妻魔人

https://www.instagram.com/p/C4cIKpNysja
https://www.instagram.com/p/C5dKdK5ydnC

沒想到白老師也有閃瞎人的一天，白種元在2013年與小15歲的「家庭劇女王」蘇有珍步入禮堂，育有一子、一女，除了會準備「愛夫料理」給老婆吃，常常在節目上不小心脫口而出的甜蜜告白也羨煞旁人，是演藝圈公認的寵妻魔人，如今結婚滿11周年的小倆口，罕見曬出正式的合照曬恩愛啦！

▲白種元與蘇有珍結婚11周年。（圖／IG@yujin_so，下同）

蘇有珍在個人IG突然上傳4張圖，特別選在5月21日韓國夫妻節發文，照片中可以看到蘇有珍穿著白色洋裝、手拿花束，緊緊勾著一旁的老公，白種元也打扮得很正式，一席卡其米色的西裝、內搭白色休閒上衣，與平時忙碌上菜的形象很不一樣。

他還把小花當作戒指，浪漫套進蘇有珍的手指，高甜寵妻舉動通通被記錄下來，蘇有珍也寫下結婚11年的感想，表示：「夫妻生活11年了…『阿～是這樣啊～疑？居然嗎？啊～是這樣啊』心中一直無限反覆這些想法，甜辣甜辣的，我們過得很好喔～」看來老夫老妻的感想是很「辣炒年糕」嗎（笑死）？

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

白種元「本家BORNGA韓式燒肉」插旗台北！5道必點菜品推薦，加碼開幕送肉優惠！

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Niusnews妞新聞, 白種元, 蘇有珍

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