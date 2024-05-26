直擊／南珠獨自來台「把Apink帶來了」　秀友情戒指：她們與我同在

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團Apink出道13年，南珠26日首度以個人身份來台舉辦簽售會與粉絲相見，會前特地與台灣媒體見面，她獨自見記者與粉絲坦言有壓力，「之前都是跟成員一起來，抱著來享受的心情，這次則是有點負擔感，但也想盡量享受這次的行程，很期待即將要跟台灣Panda見面。」但一抵台還是去超市掃貨，買了不少紀念品塞爆行李箱，成員雖沒跟來，但她不忘把友情戒指一併帶來，「彷彿成員在身邊的感覺」，透露隊員間的好感情。

▲▼Apink南珠來台買紀念品，行李箱幾乎塞爆。（圖／記者周宸亘攝）



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南珠於25日提前抵台，特地前往超市掃貨，「這次是第一次自己來，一抵達就有消化一些行程，去吃了好吃的美食店，還在超市買了紀念品，鳳梨酥，芳香劑、台灣零食餅乾等，我的行李箱現在感覺會要爆開了。」她也透露一直都有計劃想來台中遊玩，大致計畫都已擬好，只是沒有時間旅遊，希望有機會再來玩耍。

▲▼Apink金南珠稱讚普美的演技很好。（圖／記者周宸亘攝）



前陣子成員普美參演《淚之女王》秘書一角，自然演技受到稱讚很會演，南珠透露，「我知道她非常擔心，所以事前有跟我們說『這樣演好嗎』，我都覺得不錯啊，後來身邊的人看完都稱讚她演很好，我就想說原來姐姐是演得好的」，但其實南珠沒有追完《淚之女王》，只看到一點點，坦言自己更喜歡看犯罪、神秘驚悚的題材。

▲▼Apink南珠來台特地戴著友情戒指。（圖／記者周宸亘攝）



團體迎來13週年，Apink日前完整體出演節目《認識的哥哥》，當時秀出成員的友情戒指，南珠卻沒有待上戒指，她解釋是因為剛好在專輯宣傳期，因此拔了下來，但此趟來台灣，她大方秀出戒指笑喊「本來來台灣的幾天前沒有戴戒指，但後來就戴著了，有種成員一起來台灣的感覺」，過去成員的戒指經常搞丟多達10次以上，但這次買了精品品牌，要價不菲，她笑說：「弄丟的處罰就是用自己的錢再把它買回來，這已經是很大的懲罰囉，因為真的不便宜。」

▲南珠透露Apink預計今年內回歸聯訪。（圖／記者周宸亘攝）



談起回歸計畫，南珠表示希望在今年之內回歸，「我們一直都有在討論，但因為最近有很多非常年輕的女團出現，那種非常年輕的概念也不太適合我們，想要找到很符合Apink的風格，雖然目前還沒能意見一致，但至少我們都是喜歡輕快、快樂的曲風，這點滿明確的。」團體盼望今年之內回歸。