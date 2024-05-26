獨家／丟丟妹緊急送醫開刀！　腹部劇烈疼痛出狀況「暫時停工休養」

記者孟育民／台北報導

才剛拿回丟丟妹商標和平台的直播天后李明珊，昨天竟悄悄送醫急診，深夜還緊急做了切膽手術，她稍早在IG限動上自嘲：「我沒有膽了，痛痛啊！」對此，求證經紀人，經紀人表示昨天參加完兒子的運動會，就緊急送醫院開刀，目前人已經沒事，會住院觀察三天。

▲丟丟妹深夜開刀。（圖／翻攝自IG、經紀人提供）

事實上，丟丟妹前陣子就頻頻喊腰痛、肚子痛，背也隱隱作痛，外加腹瀉，還一度發燒，卻不知什麼原因，但也忙到沒時間去醫院檢查，只能強忍，甚至已經不舒服2個多禮拜。直到昨天特別起了一大早出席兒子幼稚園運動會，她腹部疼痛越來越劇烈，才被姊姊拖到醫院急診，這下也終於檢查出原因，原來膽囊裡面有膽結石，合併膽管道也發炎，因此在醫生建議下，於深夜緊急做了切除膽囊的微創手術。

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▲丟丟妹強忍身體不適工作，所幸目前沒大礙。（圖／經紀人提供）

經紀人表示，醫生有唸她竟然可以忍這麼久，讓再拖下去會很嚴重，還好這時間有來檢查。醫生也說，這是不正常作息和飲食所造成。她前陣子過瘦，確實有刻意增胖大吃特吃，但接下來要減少油膩食物的攝取，也要調整作息，把身體顧好，至於接下來的直播工作，則是會等丟丟妹出院後再看她的身體狀況，不過原訂6／6在日本的首播依舊會照常進行。