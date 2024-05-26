「流產手術前1天」尪續攤喝酒　林舒語昔怒挺孕肚甩門離家出走

記者劉宜庭／綜合報導

林舒語與吳則蒲結婚9年，育有3個寶貝兒子，期間經歷過2次流產，其中一次進行流產手術前，丈夫卻和一群友人續攤喝酒，讓她氣到離家出走，近日小倆口上節目分享這段往事，讓主持人Melody（殷悅）聽完傻眼向男方表示：「你應該要在家裡陪老婆的。」

▲吳則蒲指林舒語吵架生氣就會搞失蹤。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

在《11點熱吵店》中，吳則蒲指出林舒語只要一生氣就會搞失蹤，「我們結婚的時候其實一直都沒有準備好， 因為我們那時候還很年輕， 所以以前的爭執都滿強烈的。」有一次2人認真大吵，雙方都不願退讓，「結果沒想到他看我很生氣，就『碰』甩門就出去了。』

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳則蒲：「那時候大概半夜1、2點， 她那時候大肚子， 那天我也找了好幾個小時，後來就屢試不爽。」對此，林舒語還原當下狀況，「1月1號當天，約了所有的朋友來家裡，然後全部的朋友就是開開心心在吃飯。」吃完之後，丈夫被問是否要續攤，她無奈表示：「但是，1月2號，我做流產手術。」

▲林舒語還原當下狀況，聚餐隔天有約好要做流產手術。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

「朋友就只傳了一封訊息， 告訴他說有一個是4萬塊的酒，他就去了，這個我能不離家出走嗎？」聽完林舒語說法，全場風向大變，主持人沈玉琳笑虧「感覺好像在慶祝什麼事」，其他錄影嘉賓則紛紛搖頭「安捏母湯」、「這樣不行」、「這個挺不下去」。

當Melody提問「你不知道1月2號有手術這個事情嗎」，看見吳則蒲露出尷尬笑容，她忍不住建議：「 這個沒有辦法，你應該要在家裡陪老婆的。」