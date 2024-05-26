歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕

記者劉宜庭／綜合報導

美國知名嘻哈歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）因涉嫌持有軟性毒品，在阿姆斯特丹機場遭到短暫拘留後，被處以罰款並獲釋。不過，她遭捕當天原本要飛往英國舉行演唱會，而主辦單位直到最後一刻演出前才宣布當天演唱會取消，之後會再擇期舉行，眾人得知消息錯愕不已，場內一度傳出噓聲。

▲妮姬米娜因涉嫌持有軟性毒品遭短暫拘捕，目前已經獲釋。（圖／翻攝自妮姬米娜IG）

綜合多家外媒報導，阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）邊防警察發言人范卡培爾（Robert van Kapel）透露，雖然無法證實被拘留嫌犯的身份，但他確認逮捕了一名涉嫌攜帶軟性毒品出境的41歲女性。他指出，嫌疑人在支付合理罰款後已經獲釋，警方認為沒有理由繼續關押她，此案件已經結案。

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妮姬米娜在社交平台X發布了她在機場接受審訊的照片，並聲稱機場人員在她的行李中發現了大麻。她強調：「請大家注意，他們（機場人員）未經同意就拿走我的行李。我的保安已經告訴他們，行李內的大麻菸都是他的。」

妮姬米娜認為，此事件讓她無法趕上原定在曼徹斯特舉行的演唱會，並指責機場人員有意拖延，讓她錯過演出，以便產生負面新聞，「他們已經竭盡全力試圖阻止這次巡演」、「他們付了大筆錢來試圖破壞我的巡演，因為很多人都因為它如此成功而生氣」。

▲美國嘻哈歌手妮姬米娜。（圖／翻攝X）



根據報導，妮姬米娜原訂今晚在英國曼徹斯特舉辦巡迴演唱會，但她在幾小時前發文宣布演唱會被迫延期。隨後，演唱會場館Co-op Live在X的官方帳號上發帖，證實當天演出取消的消息，「儘管妮姬米娜已盡最大努力，希望探索一切可能途徑，確保今晚的演出如期舉行，但今天發生的事件讓這一切變成不可能。」在一份聲明中也指出，「門票將在重新安排的演出中有效，我們會儘快公佈新日期」，突如其來的消息，讓現場許多觀眾感到錯愕，但也有粉絲認為這並非妮姬米娜的錯。

不過，在官方宣布演唱會取消當下，正好是妮姬米娜原定要上台的時間，歌迷早已經進場多時，眾人得知消息錯愕不已，場內響起了一些噓聲，然後所有人都陸續退場。不少歌迷難過表示「為什麼不在帶我們進來之前告訴我們它已經取消了？」、「我很困惑為什麼主辦沒有與粉絲溝通，他們為什麼不在 下午就取消？」

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