阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

記者蔡琛儀／綜合報導

五月天近日在北京鳥巢舉辦演唱會，不過昨天主唱阿信在台上脫口「我們中國人，到北京就是要吃烤鴨」，在兩岸輿論迅速發酵，事後阿信未在社群網站上發聲，因此今晚阿信在演唱會上的談話也格外引起關注。他在唱〈頑固〉前，感性說：「我知道過去以來，有很多人在保護著我們，我也知道一直以來很多人為五月天流下了眼淚，其實那是我最捨不得的事情，因為身為一個樂團，或有可能是你們某種偶像，總希望帶給你們的是希望、快樂、信仰，最讓我心疼的是流下眼淚的你們。」這段談話曝光後，逼哭不少粉絲。

▲五月天阿信。（圖／相信音樂提供）

阿信說，五月天從20幾歲的小伙子，轉眼間變成40幾歲，「和你們一樣是有著煩惱，肩上有著重量的中年男生，其實我常問自己，如果我遇到某些事情的時候，還有辦法像20幾歲時候的自己，背上翅膀去哪裡就去哪裡，做什麼就做什麼。」似乎也對於昨晚的事件頗有感觸。他表示〈頑固〉除了點給歌迷，也點給自己。而後他也說：「也許未來的某一天，你可能再次離開五月天，但是請相信我，怪獸、瑪莎、石頭、冠佑，我們會一直在這裡，等著你回來。」

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而在唱〈笑忘歌〉前，阿信提到當年第一次到哈爾濱賣場簽名時的場景，「但我們沒有失去我們的熱情、我們的愛，後來我們去了很多學校，在街頭一首一首慢慢的唱，後來慢慢越來越多的人靠過來，我想如果沒有這趟旅程的話，五月天不會是今天的五月天。」

而他昨天說出「我們中國人」，遭網友質疑從沒說過「台灣」兩字，今天阿信則說：「 我們在台灣，我們出道就開了一場大型的演唱會。」讓歌迷心疼直呼：「請看看他的真心吧！」