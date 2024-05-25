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詐騙集團謊稱「訂500本書」　林雨宣要他通通寄來：覺得我買不起嗎？

記者蕭采薇／台北報導

鄭茵聲在《勇氣家族》中飾演陳亞蘭的小女兒，上週劇情中因參加直播主比賽，被詐騙集團白雲、葉天倫脅迫繳交訓練費15萬，嚇得她趕緊傳訊息向家人求援。雙方周旋談判的劇情巧妙結合歌仔戲的審判橋段，媽媽陳亞蘭一登場便氣勢十足，輕鬆破解詐騙集團的話術。

▲《勇氣家族》陳亞蘭發現兒女們用電腦整理戲班從以前到現在的資料。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《勇氣家族》陳亞蘭發現兒女們用電腦整理戲班從以前到現在的資料。（圖／公視台語台、華視提供）

鄭茵聲劇中個性古靈精怪深受觀眾喜愛，卻自嘲從小夾在會演戲的哥哥羅裕誴，與會念書的姐姐林雨宣之間就像個「空白鍵」，備受冷落的她只好在學校鬧事以求母親關注，某次面對陳亞蘭的質問，她忍不住怒吼：「我不這樣叛逆，你會關心我嗎？」

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本劇以陳亞蘭的人生為腳本，她回憶父母身為歌仔戲團主，又要處理劇團事務又要兼顧家庭忙得不可開交，都是靠「歌仔戲」教小孩：「她們從戲裡學習忠孝節義，所以耳濡目染，對孩子的言教身教，都依照這個準則，所以你看我也沒變款（學壞）！」

▲《勇氣家族》陳亞蘭發現兒女們用電腦整理戲班從以前到現在的資料。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《勇氣家族》陳亞蘭在兒女陪伴下，逐漸恢復元氣。（圖／公視台語台、華視提供）

愛之深責之切的陳亞蘭，嘴上罵鄭茵聲「出去不要說是寶銀社的人」，但得知女兒離家出走，強忍身體疼痛，堅持親自出馬帶鄭茵聲回家，展現為人母親對孩子強韌的愛。

劇中眾演員也因為這場戲紛紛回憶自己與詐騙集團交手的過程。林雨宣曾經接到詐騙電話，謊稱她買一本書訂成五百本，要求她立刻退訂單並重新操作，林雨宣卻回答對方：「不用喔！你五百本直接寄來，我可以送人。」對方聞言愣了一下：「確定嗎？五百本！是五百本喔！」林雨宣霸氣的說：「怎麼了？你覺得我買不起嗎？直接扣款就好了！」最後對方無話可回，還很有禮貌跟林雨宣說謝謝。

▲《勇氣家族》陳亞蘭發現兒女們用電腦整理戲班從以前到現在的資料。（圖／公視台語台、華視提供）

▲年輕時的莊凱勛，認真整理並清點戲班刀槍道具。（圖／公視台語台、華視提供）

鄭茵聲則是國中時逛街，遇到保養品強迫推銷近萬元的保養品，聲稱可以治療痘痘，她坦白自己沒錢，對方笑裡藏刀地說可以分期付款，並讓她將商品帶回家使用。鄭茵聲回家之後因為負債而表現的很緊張，並被父親識破，氣得帶著她去退錢，本來以為東西都買了不能退，沒想到對方一看到家長竟二話不說全額退款。《勇氣家族》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

 

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勇氣家族, 林雨宣, 陳亞蘭

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