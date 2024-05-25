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法院認證小三還敢提告？莉婭「我的基本權利」：唯一能為自己做的

記者張筱涵／綜合報導

謝和弦和陳緗妮（莉婭）因遭Keanna提告侵害配偶權，判賠120萬元。他們23日拿著罰金加利息共134萬現身新北地院說要還清債務，不過最後Keanna並沒有出現。陳緗妮受訪影片下可見許多人嗆「小三還這麼囂張」，對此寫下長文回應。

▲謝和弦夫妻前往新北地檢署還錢。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳湘妮和謝和弦23日拿著現金說要還錢。（圖／記者林敬旻攝）

陳緗妮今（25日）發文，提到原本是素人，後來因謝和弦的關係受到外界認識，也因此遭受大量負面評價：「從一開始的我只能任由別人往我身上貼標籤，完全沒有話語權到現在，其實我早已報案+提告無數次。雖然絕大部分的提告不起訴，但其中也有被起訴的（我很感謝當時的人證、物證、監視器畫面），不然除了『小三』，我就還得背負『金鋼狼傷害人』這個刑事罪名。」

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面對外界質疑「都是法院認證的小三了，為什麼還敢提告」，陳緗妮出發點就是也只剩下這個管道可以替自己發聲，是唯一能替自己做的事情。她強調，即使在眾人的眼中可能已經失去了名譽，但仍認為捍衛自己的基本人權並無不對，將會繼續堅強生活，並對抗那些透過輿論打壓她的人。

【陳湘妮Instagram全文】

分享一下，一個萬眾矚目的民事官司打輸了對一個人的影響在哪裡？「妳這個法院認證的小三哪有什麼名譽可言？還敢提告？！」

以上就是我這幾年來所遇到的狀況，再加上我本來就是「一介素人」（看我在新聞爆發之前，社群沒流量+沒人知道我+媒體不認識我是誰，應該就能判斷：我雖然以前從事表演工作，但我真的是素人），這種輿論一面倒的情況之下，是要如何替自己發聲？

好幾年了，從一開始的我只能任由別人往我身上貼標籤，完全沒有話語權到現在，其實我早已報案+提告無數次。雖然絕大部分的提告不起訴，但其中也有被起訴的（我很感謝當時的人證、物證、監視器畫面），不然除了「小三」，我就還得背負「金鋼狼傷害人」這個刑事罪名。

很多人質疑我，妳都是「法院認證的小三」了，為什麼還敢提告？其實我的出發點很簡單，因為我也只剩下這個管道可以替自己發聲了，這是我唯一能替自己做的。

不信的話，可以問問有多少人是在這些標籤底下認識我的？「約砲」「小三」「無才跳舞像是在召喚惡靈」「捉姦在床」「搶別人老公」「害人流產」「偷竊病歷的小偷」「唱歌靠修音」「小人」「買香奈兒A貨」「揹假包」「利用謝和弦」「偷穿別人的衣服」「妳該去驗尿」「金鋼狼」「公佈別人個資」。

或許在各位的眼裡，「陳緗妮沒有所謂的名譽可言」，也有部分檢察官因為我「侵害配偶權」的民事官司打輸了也這麼認定。

但對我來說，這是我生而為人在台灣這片土地上所賦予我的基本權利，我不認為捍衛自己的基本人權有什麼不對，尤其是面對有心人士透過輿論對我的打壓。

#我只不過是在別人拼命把我往死裡打的時候選擇堅強活下來的人罷了

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謝和弦, 陳湘妮, 莉婭, Keanna

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