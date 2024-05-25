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「最美士官長」劉香慈揭3寶性別！一戳破氣球：滿臉茫然 來賓都困惑了

記者潘慧中／綜合報導

「最美士官長」劉香慈與生技公司總經理老公結婚七年，除了育有兩個兒子Teddy、Enzo，今年初再度宣布懷第三胎，令粉絲又驚又喜。有趣的是，近日舉辦性別趴時，她一戳破氣球立刻露出困惑神情，「所以，到底是男生還是女生？」

▲▼劉香慈。（圖／翻攝自Instagram／chantelliu）

▲劉香慈一戳破氣球的反應都被拍下來了。（圖／翻攝自Instagram／chantelliu）

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劉香慈透露雖然這已經是第三胎，但這是她首次舉辦性別揭露派對。回顧前兩胎，她表示懷第一胎時，醫生做超音波掃描時就告訴她寶寶的性別；懷第二胎時，則是等到生產那一刻才得知性別。

▲▼劉香慈。（圖／翻攝自Instagram／chantelliu）

▲▼劉香慈坦言滿臉茫然。（圖／翻攝自Instagram／chantelliu）

▲▼劉香慈。（圖／翻攝自Instagram／chantelliu）

因此，劉香慈懷上第三胎後，便決定舉辦寶寶性別趴，「好像應該要來玩一下，於是找手足親戚簡單聚餐辦一場。」懷孕第16週做完產檢，並確認胎兒性別後，醫生將真相放到信封袋裡，她事後將信封袋交給妹妹處理。

出乎意料的是揭曉性別當天，劉香慈一戳破氣球，只看到滿天的白紙，「我一頭霧水，滿臉茫然，用困惑的眼神看向來賓⋯發現大家的反應似乎跟我一樣」，後來才知道懷的是女兒。

▲▼劉香慈。（圖／翻攝自Instagram／chantelliu）

▲確定是女寶寶後，劉香慈夫妻激動歡呼。（圖／翻攝自Instagram／chantelliu）

而妹妹之所以如此設計，劉香慈解釋妹妹的用意是不想陷入性別窠臼，也就是認為女寶寶一定要粉紅色，男寶寶一定要藍色的思維。此舉意外讓這場性別趴增添了一點神秘感，讓人更加期待寶寶的到來。

劉香慈IG全文：

所以，到底是男生還是女生？

妹妹和我的表弟媳一起策劃了這場溫馨的寶寶性別揭露派對。
刺向氣球後，我看到滿天的白色紙冉冉飄下⋯我一頭霧水，滿臉茫然，用困惑的眼神看向來賓⋯發現大家的反應似乎跟我一樣

老大在肚子裡，醫生就在黑白超音波中告知性別；老二的時候，覺得生出來就會知道、有驚喜；懷老三，因為之前沒有辦過 gender reveal, 好像應該要來玩一下，於是找手足親戚簡單聚餐辦一場。
16週產檢確認後，小李醫生把小紙條放到信封袋裡，我小心翼翼的收著，傳簡訊給妹妹，要她下班無論如何一定要經過我家來拿信封。
感謝劉主播方慈的設計性別揭曉party，竟然可以在接曉之後跟沒有揭曉一樣。她的用意是不想陷入性別窠臼：女寶寶一定要粉紅色，男寶寶一定要藍色。
但其實我那陣子真的很疲倦再加上鼻竇炎，讓我的五感很鈍——完全沒有聽到現場的驚喜聲，只有專注在白色的紙花

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