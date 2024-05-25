賀軍翔遭「酒店紅牌」控性侵！　高級私人招待豪奢收費額曝光

圖文／CTWANT

藝人賀軍翔24日爆出住家遭警方搜索，手機等相關證據被查扣。搜查原因曝光，是一位酒店紅牌公關提告賀軍翔妨害性自主，被檢方列為被告偵辦中。而賀軍翔透過律師發出聲明「並未與任何第三人有任何踰矩行為」，並喊話承辦人員遵守偵查不公開原則。

▲藝人賀軍翔24日爆出因性侵「巴塞隆納」王牌酒店的紅牌公關遭警方搜索住家，「巴塞隆納」王牌酒店因此引發關注。（圖／翻攝網站「秘境娛樂」／CTWANT）



據了解，賀軍翔今年1月在友人的介紹下，前往某不對外開放的私人招待所喝酒，其中一名與會的女客人為「巴塞隆納」王牌酒店的紅牌公關，但事後，該女客報警提告賀軍翔「妨害性自主」，而檢警為釐清賀軍翔與友人聚會過程，以及他與提告女子之間的認識經過，24日上午才發動搜索，希望保全相關證據，以利後續偵辦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件發生後，該名女公關工作的「巴塞隆納」王牌酒店引發關注。據娛樂服務介紹網站《秘境娛樂》說明，該酒店是政商名流時常造訪的北市頂級便服店之一，想要進去消費，必須是店家幹部副總介紹或是熟客。據傳裡面的公關小姐外貌姣好，談吐也不俗，但要進入這樣的頂級便服店消費，費用也是不斐。

▲「巴塞隆納」王牌酒店包廂。（圖／翻攝網站「秘境娛樂」／CTWANT）

▲「巴塞隆納」王牌酒店包廂。（圖／翻攝網站「秘境娛樂」／CTWANT）

網站進一步說明，該酒店是以接待商務客為主的「大框店」，亦即客人不看檯，由店家直接安排小姐進來坐檯，試坐2節（1節10分鐘）後，客戶若滿意，要留下小姐就必須「框到底」（以實際坐檯4小時計算）。

而進去消費一次要花費多少？每位客人人頭消費為1000元，這部分為基本消費，公關小姐每小時坐檯費為2700元，每包廂依人數計算3000至8000元，包廂還會配服務的少爺，少爺1人的小費為1000元，每瓶洋酒1000元起跳。簡單換算一晚上下來，以2名客人加2名公關小姐來說，基本開銷就超過4萬元。此外，由於小姐坐檯時間屆滿，不想讓其他客人喊走小姐，還必須額外升級方案，每次4小時向上疊加，再加上其他像是水果、小菜、礦泉水等零碎物件，費用還會節節攀升。如此昂貴的價格，不是一般人輕易享受得起的。

【更多CTWANT報導】

▸ 被嫌噁心！孕婦罹糖尿病遭尪提離婚 她歎：還不是懷上你孩子

▸ 她花20萬裝潢 房東阿嬤誇「好像民宿」！下秒喊滾不租了…天天門口堵人

▸ 媳婦見銀髮父親到婆婆家看孫子 兩人「互動曖昧」傻問：怎麼辦？