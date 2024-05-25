江宏傑很久沒吃這味　慈妹跪坐服務他躺下了

記者葉文正／台北報導

台視《全員請上車》邀請啦啦隊女神笑笑、慈妹加入一起玩遊戲，錄影一開場兩位啦啦隊員就活力滿滿幫關主黃豪平應援加油，黃豪平也厚臉皮自誇果然是「最受觀眾歡迎的關主」才有的待遇，讓眾人大罵他是公器私用。

▲江宏傑乖乖躺下讓慈妹應援。（圖／台視提供）

王少偉接著質問怎麼會受到慫恿而幫黃豪平應援，慈妹則大開玩笑說：「我們有收錢啦」。另外，張立東還爆料沒看過江宏傑錄影這麼快樂過，以往在桌球場邊不曾見過啦啦隊的江宏傑也表示：「我有在懷疑這集是為我準備的嗎？」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張立東重要部位不保。（圖／台視提供）

而主持群順勢提出希望慈妹替江宏傑帶來專屬應援，江宏傑竟傻傻發問應該要站正面還是側面，讓花花看不下去怒說：「還是你躺著？」，沒想到江宏傑毫不猶豫默默躺下接受應援，過程中幸福表情藏不住，也被黃豪平虧笑說今天表現格外活潑。

其中一關遊戲需聽從隊友指令丟水球，砸中躺在另一側的敵隊則得分，黃隊在隊長王少偉的指導下讓張立東成為攻擊目標，楊銘威聽從王少偉指令率先出手，成功擊中張立東的大腿得分，接著鯰魚哥順著前一棒的軌跡及力道丟球，水球不偏不倚地砸中張立東的「重要部位」，讓張立東瞬間捲曲成一團大聲哀嚎，眾人則在一旁拍手叫好，直到關卡結束獨留張立東一人求救：「附近有醫院嗎？我還在痛欸」。