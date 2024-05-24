記者吳睿慈／台北報導

日本人氣AV女優天使萌宣佈6月22日來台開唱，地點選在台北西門町WESTAR，她預告將一連演唱7首想要對粉絲演唱的歌曲，除了演唱會外，還將與粉絲進行親暱互動與有獎徵答環節，並特別加碼VVIP的2萬元票價，限額只有30位， 享有與女神共進晚餐1小時的福利，門票現已開賣。

▲日本AV女優天使萌來台辦演唱會，加碼飯局1小時2萬元。（圖／原來娛樂提供）



天使萌過去數度來過台灣，她難忘初次來台灣時，粉絲來接機圍繞著她的情景，「當時我非常開心與驚喜，沒想到有那麼多人來看我。」此次也是她出道以來首次在台灣開演唱會，懷抱著緊張的心情，將演唱〈innosent Angel〉、〈GIVE&TAKE〉等耳熟能詳的歌曲。

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▲日本AV女優天使萌準備6月來台開演唱會。（圖／原來娛樂提供）



除了帶來多首日文歌，天使萌預告準備了一首中文歌，直呼自己每天做夢都能夢見在記中文歌詞，與中文發音，但是為了粉絲，一切都是值得的，她坦言，在疫情那幾年，覺得可能無法再次來到台灣見到粉絲，讓她心中感到不安，今年能再次來與粉絲相見，自認覺得興奮，而且又透過演唱會的形式，「能看到大家的笑臉及聽到大家的聲音，我真的由衷的感到非常期待。」

▲天使萌祭出多項福利。（圖／原來娛樂提供）



談到台灣粉絲最熱情之處，天使萌說：「每次都竭盡全力的叫我的名字以及傳達愛意給我，讓我總能帶著滿滿的愛回到日本，非常幸福。」天使萌台北演唱會暨見面會票價分為VVIP 20000元、VIP 5980元、3980元、1980元、身障980元等，其中20000元的福利包含台北限定版T-Shirt、海報、合照、簽名、日本限定版專輯CD、跟天使萌共進1小時晚餐（限額30名），5980元的有運動毛巾、海報、明信片、簽名與一對一合照福利。購票請洽全台7-11與ibon售票系統。