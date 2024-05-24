ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

AV女優天使萌來台開金嗓！　加碼「飯局1小時2萬元」門票開賣

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣AV女優天使萌宣佈6月22日來台開唱，地點選在台北西門町WESTAR，她預告將一連演唱7首想要對粉絲演唱的歌曲，除了演唱會外，還將與粉絲進行親暱互動與有獎徵答環節，並特別加碼VVIP的2萬元票價，限額只有30位， 享有與女神共進晚餐1小時的福利，門票現已開賣。

▲▼ 日本AV女優天使萌來台開金嗓！　加碼「飯局1小時2萬元」門票開賣。（圖／原來娛樂提供）

▲日本AV女優天使萌來台辦演唱會，加碼飯局1小時2萬元。（圖／原來娛樂提供）

天使萌過去數度來過台灣，她難忘初次來台灣時，粉絲來接機圍繞著她的情景，「當時我非常開心與驚喜，沒想到有那麼多人來看我。」此次也是她出道以來首次在台灣開演唱會，懷抱著緊張的心情，將演唱〈innosent Angel〉、〈GIVE&TAKE〉等耳熟能詳的歌曲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 日本AV女優天使萌準備6月來台開演唱會。（圖／原來娛樂提供）

▲日本AV女優天使萌準備6月來台開演唱會。（圖／原來娛樂提供）

除了帶來多首日文歌，天使萌預告準備了一首中文歌，直呼自己每天做夢都能夢見在記中文歌詞，與中文發音，但是為了粉絲，一切都是值得的，她坦言，在疫情那幾年，覺得可能無法再次來到台灣見到粉絲，讓她心中感到不安，今年能再次來與粉絲相見，自認覺得興奮，而且又透過演唱會的形式，「能看到大家的笑臉及聽到大家的聲音，我真的由衷的感到非常期待。」

▲▼ 日本AV女優天使萌來台開金嗓！　加碼「飯局1小時2萬元」門票開賣。（圖／原來娛樂提供）

▲天使萌祭出多項福利。（圖／原來娛樂提供）

談到台灣粉絲最熱情之處，天使萌說：「每次都竭盡全力的叫我的名字以及傳達愛意給我，讓我總能帶著滿滿的愛回到日本，非常幸福。」天使萌台北演唱會暨見面會票價分為VVIP 20000元、VIP 5980元、3980元、1980元、身障980元等，其中20000元的福利包含台北限定版T-Shirt、海報、合照、簽名、日本限定版專輯CD、跟天使萌共進1小時晚餐（限額30名），5980元的有運動毛巾、海報、明信片、簽名與一對一合照福利。購票請洽全台7-11與ibon售票系統。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

推薦閱讀

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

天使萌, AV女優

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日正妹歌手飆超穩高音「下秒忘詞崩潰」　大失態網讚：這就是直播
  2. 歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕
  3. 鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友
  4. 小孟老師／5月26日星座運勢　巨蟹雙魚「激情長久幸福滿滿」
  5. 萁萁想送兒「念台中國際學校」　黃鐙輝堅拒：公立學校師資也不錯
  6. 迪士尼傳奇音樂大師辭世！　〈小小世界〉理查德謝爾曼享耆壽95歲
  7. 坎城影展／一次誕生4影后！席琳娜合作跨性別女星奪獎　西恩貝克拿下金棕櫚
  8. 楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的
  9. 妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕
  10. 馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366