前BIGBANG勝利被爆「甩了5年女友」疑似秘婚！　傳香港置產開夜店

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體BIGBANG前成員勝利於2019年爆發Burning Sun事件，他涉嫌性醜聞、性買賣、貪污等罪名，演藝事業就此中斷，他被判刑1年半出獄後，低調享受人生，在亞洲區域趴趴走，近日更爆出香港置產開夜店，微博甚至挖出他疑似秘婚網紅，早已甩了5年女友柳惠媛（音譯，유혜원）。

▲勝利與前女友柳惠媛被爆分手了。（圖／翻攝自柳惠媛、勝利IG）



勝利感情世界豐富，他2018年曾被網友拍到與網紅柳惠媛約會，就連爆發Burning Sun事件，女方也不離不棄，2019年在車內送他去當兵，出獄後兩人也一直有聯繫，兩人交往5年，2023年10月卻被《Dispatch》爆料他劈腿，他在峇厘島劈腿，正宮柳惠媛知曉後大怒分手。

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▲勝利被爆與新對象秘婚了。（圖／翻攝自微博）



沒想到，勝利掰了柳惠媛，近期似乎搭上新的感情對象，IG帳號為「hyebeese」，女方曾在社群網站曬出挑選飾品的影片，飄出疑似為勝利的男聲說了一聲「good」，並曬出婚戒顯示婚姻狀態，女生的身份在粉絲之間傳開，有人私訊密她，但她沒否認也沒承認，僅回應「這是我的私生活」，並未證實。

勝利秘婚消息瘋傳，港媒23日更加碼爆料他近期現身於香港，有意在尖沙咀東部開夜店維生，雖然退出演藝圈依舊動作頻頻，尤其是近期《BBC》拍攝關於Burning Sun事件的紀錄片在全球公開，大眾對於勝利充滿厭惡感，希望他低調過生活，別再現身於亞洲各國。