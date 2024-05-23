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《狗狗很優秀》訓犬師姜亨旭「為拍攝餓狗肚子」！　悄賣訓練場公司早停業

記者張筱涵／綜合報導

南韓知名訓犬師姜亨旭（강형욱）陸續被前員工和前客人爆料，爭議不斷，所主持的節目《狗狗很優秀》和網路節目《姜亨旭的Bodeum TV》也全數停擺。沒想到今（23日）爆出，他早在去年年初就把狗狗訓練場交給仲介買賣，遭疑打算就此離開南韓。

▲▼姜亨旭。（圖／翻攝自YouTube／강형욱의 보듬TV）

▲姜亨旭所經營的網路節目頻道有208萬訂閱者。（圖／翻攝自YouTube／강형욱의 보듬TV）

據《MONEYTODAY》報導，姜亨旭2023年初就將1750坪的寵物訓練場委託給房仲販售，若賣出去的話就可以拿到韓幣87億5000萬元（約台幣2.05億元），但目前沒有出現買家。而他2023年7月將土地和公司建築拿去抵押，簽定了最高債權額為韓幣136億5600萬元（約台幣3.25億元）的合約，預計貸款了約韓幣113億元（約台幣2.7億元）。

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而在今年初，姜亨旭將另一塊約910坪的建築和土地也委託出售，等於公司營運所需的建築和訓練場都將全數出售。消息曝光後，韓網友都質疑「是要移民走人了吧」、「本來就在準備停業了吧」、「人心果然很難懂」、「他說過想去美國，是不是要離開韓國了」、「看來會就此人間蒸發了吧」。

另外，年初曾委託姜亨旭訓練狗狗的A某爆料，電視上的姜亨旭總是宣導「不打不罵教育」，但會被要求要讓狗狗在去接受訓練的前一天餓肚子：「他們說為了控制狗狗要先餓牠，這讓大家都有些詬病，負責我家狗狗的訓練師是很棒的人，我在前一天並沒有餓狗狗，但還是被訓練得很好，真的有問題的狗狗可能可以用餓肚子後訓練的方式，這並不適用於所有狗狗吧。」

▲▼姜亨旭。（圖／翻攝自YouTube／강형욱의 보듬TV）

▲姜亨旭除了邀請名人帶狗上節目外，也會介紹狗狗相關知識，如今被爆為了拍攝都要主人前一天開始餓狗。（圖／翻攝自YouTube／강형욱의 보듬TV）

而姜亨旭在主持的網路節目《姜亨旭的Bodeum TV》中，也會跟要來上節目的主人們說「因為要讓狗狗在身邊，以零食誘導來拍攝的關係，請前一天就開始餓牠們」。

B某也出面透露，原本花了韓幣數百萬元讓狗狗去上課，但一看到狗狗被餵人吃的香腸後，就決定申請退款：「雖然數百萬的訓練券申請退費後，變成幾十萬元而已，但在這個地方學不到東西的。」

截至目前為止，姜亨旭都沒有出面說明面對每一項爆料。連《狗狗很優秀》的電視台KBS2都表示：「製作組都在等姜亨旭的聲明，但都聯絡不上人，如果現在所有爆料都是事實，那節目也會變得很艱辛。」

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