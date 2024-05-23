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邊佑錫32歲「還會被爸親」！　嚇到劉在錫：想一輩子接受父母愛意

記者劉宜庭／綜合報導

邊佑錫近期因韓劇《背著善宰跑》人氣飆漲，近日上節目暢聊家庭生活，除了志向受到姊姊影響，也提到家人之間感情親密，至今仍會和父母親親、抱抱，他笑說：「大家都無法理解我們家。」

▲邊佑錫上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（圖／翻攝自YouTube／劉QUIZ ON THE BLOCK）

▲邊佑錫上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（圖／翻攝自YouTube／劉QUIZ ON THE BLOCK）

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▲邊佑錫上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（圖／翻攝自YouTube／劉QUIZ ON THE BLOCK）

在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，邊佑錫分享學生時代，除了每天運動、常踢足球，也會去網咖，對於未來志向，他坦言小時候受到姊姊很大的影響，「我姊姊曾經稍微接觸過模特兒這個工作，但不是當模特兒，而是做過準備，所以看著姊姊，我也想過要當模特兒；姊姊在當空服員時，我也想過要不要當飛行員。」

被問到姊弟倆感情是否很好？邊佑錫透露，「我們一家人本身就很親密，爸爸也經常跟我說『我愛你』，現在見面時也會親我、也有擁抱。」面對劉在錫、曹世鎬露出嚇到表情追問「親親？」他補充說明：「有時候會在臉頰上親親。」然而，2名主持人仍舊呈現驚訝狀態，他笑說：「大家都無法理解我們家。」

▲邊佑錫上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（圖／翻攝自YouTube／劉QUIZ ON THE BLOCK）

▲邊佑錫上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（圖／翻攝自YouTube／劉QUIZ ON THE BLOCK）

▲邊佑錫與家人感情親密，至今和父母見面仍會親親、抱抱。（圖／翻攝自YouTube／劉QUIZ ON THE BLOCK）

劉在錫欲言又止表示：「爸爸親親…因為佑錫現在也已經30多歲了，爸爸還會親親他……。」對此，現年32歲（韓國年齡33歲）的邊佑錫大方回應：「我想要一輩子都接受，不管是親親還是愛的表達，我都想一直從父母親那裡得到。」

邊佑錫建議身邊人都能嘗試這樣的作法：「能對自己喜歡的人說『我愛你』的機會其實並不多。」然而，被問到「有對姊姊說過我愛你嗎？」他卻否認：「對姊姊就無法耶。」說完就忍不住大笑，與不久前的溫馨言論呈現強烈反差感，幽默反應也逗笑全場。

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邊佑錫, 背著善宰跑, 劉QUIZ ON THE BLOCK, 劉在錫, 曹世鎬

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