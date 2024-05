邊佑錫32歲「還會被爸親」！　嚇到劉在錫：想一輩子接受父母愛意

記者劉宜庭/綜合報導

邊佑錫近期因韓劇《背著善宰跑》人氣飆漲,近日上節目暢聊家庭生活,除了志向受到姊姊影響,也提到家人之間感情親密,至今仍會和父母親親、抱抱,他笑說:「大家都無法理解我們家。」

▲邊佑錫上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。(圖/翻攝自YouTube/劉QUIZ ON THE BLOCK)



在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中,邊佑錫分享學生時代,除了每天運動、常踢足球,也會去網咖,對於未來志向,他坦言小時候受到姊姊很大的影響,「我姊姊曾經稍微接觸過模特兒這個工作,但不是當模特兒,而是做過準備,所以看著姊姊,我也想過要當模特兒;姊姊在當空服員時,我也想過要不要當飛行員。」

被問到姊弟倆感情是否很好?邊佑錫透露,「我們一家人本身就很親密,爸爸也經常跟我說『我愛你』,現在見面時也會親我、也有擁抱。」面對劉在錫、曹世鎬露出嚇到表情追問「親親?」他補充說明:「有時候會在臉頰上親親。」然而,2名主持人仍舊呈現驚訝狀態,他笑說:「大家都無法理解我們家。」

▲邊佑錫與家人感情親密,至今和父母見面仍會親親、抱抱。(圖/翻攝自YouTube/劉QUIZ ON THE BLOCK)

劉在錫欲言又止表示:「爸爸親親…因為佑錫現在也已經30多歲了,爸爸還會親親他……。」對此,現年32歲(韓國年齡33歲)的邊佑錫大方回應:「我想要一輩子都接受,不管是親親還是愛的表達,我都想一直從父母親那裡得到。」

邊佑錫建議身邊人都能嘗試這樣的作法:「能對自己喜歡的人說『我愛你』的機會其實並不多。」然而,被問到「有對姊姊說過我愛你嗎?」他卻否認:「對姊姊就無法耶。」說完就忍不住大笑,與不久前的溫馨言論呈現強烈反差感,幽默反應也逗笑全場。