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「真人版娜美」甩千金女形象！張家瑋龐克造型登場

記者許逸群／台北報導

「真人版娜美」張家瑋以全新造型回歸民視8點檔《愛的榮耀》，一身龐克造型，髮妝服展現高冷又有魅力的張元美。她飾演的角色「張元美」當初被媽媽雪英（李沛綾飾演）利用後，將她放逐英國，頓時失去父愛跟母愛的她，在英國遊蕩甚至學龐克族的生活態度，個性敢作敢為，變成率性十足的幹練女生。

▲「真人版娜美」張家瑋以全新造型回歸8點檔《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲張家瑋以全新造型回歸8點檔《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

變身成龐克族的張家瑋，特別改變自己的聲音，以前飾演千金女的嬌嗲口吻全刪除，為此還聽了搖滾音樂，以及看了幾部影集來找到角色的定位。她說，做角色功課的時候就讓她一直很雀躍，因為演戲一直是她最拿手也最熱愛的，透過角色的多面向情緒讓她有著舒壓的作用。

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▲「真人版娜美」張家瑋以全新造型回歸8點檔《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲張家瑋全新造型與以往風格有很大差異。（圖／民視提供）

張家瑋感謝造型團隊，幫她準備好多套龐克造型的衣服跟飾品，連妝髮也因為龐克造型縮短很多時間。因為她以往浪漫千金女的頭髮，光上髮捲的時間就超過1個小時，所以多了許多時間可以讀背劇本，而且新造型也讓她覺得很新鮮，可以更快融入角色當中。

熱愛演藝工作的張家瑋坦言平常沒拍戲的日子，就是主持《綜藝大集合》還有上其他的節目通告，跟演戲的工作模式完全不一樣。她感謝上節目的經歷，讓她可以把遇到的人事物，帶進角色當成演出的情緒抽屜。

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關鍵字

真人版娜美, 張家瑋, 愛的榮耀

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