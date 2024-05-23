快訊／魏德聖道歉！認了「誤傷台積電」：將免費邀請員工來看電影

記者潘慧中／綜合報導

導演魏德聖近日接受百萬YouTuber「Ku's dream酷的夢」專訪，面對「台灣電影為何在國外不紅」提問時，一句「因為我們選擇台積電」的回答意外引發爭議。對此，他23日正式道歉了。

▲▼魏德聖向台積電道歉。（圖／翻攝自Facebook／果子電影 x 米倉影業、資料照）



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魏德聖在臉書坦言受訪當下，「說出過於武斷的話」，誤傷了台積電，即便這句話是有前因後果的，「說出過於武斷的話。」

除了真誠地向台積電道歉，魏德聖也承諾最近將會親自拜訪台積電，並免費邀請其員工看電影，「除了表達我個人的歉意之外，也期望台灣的科技與文化，因為這場意外，而碰撞出美麗的火花。」

事實上，魏德聖面對酷的夢的提問時，他語重心長地說，「電影、電視，影視的東西是最容易打文化認同的…每個國家在經濟要起飛的時候，那個當家的選擇是什麼？那我們選擇了科技，韓國不一樣，就是他們選擇了娛樂，所以他們用娛樂去包裝，他們整個韓式的文化行銷就透過電影、電視這樣出去。」影片一出，立刻引發網友討論。

魏德聖臉書全文：

大家好，我是導演魏德聖。

關於「Ku's dream酷的夢」Podcast節目受訪中，說出過於武斷的話，誤傷了台積電，雖有前因後果，但造成傷害，是不爭的事實。

除了真誠的致歉之外，我近日將會親自拜訪台積電，免費邀請台積電員工來看電影，除了表達我個人的歉意之外，也期望台灣的科技與文化，因為這場意外，而碰撞出美麗的火花。