林襄家中沒浴缸「用塑膠箱泡澡」 ！　被封生活智慧王：一樣的效果

記者劉宜庭／綜合報導

林襄除了是啦啦隊女神，也是節目助理主持人，近日錄影暢聊與「享受生活」有關的主題，分享曾把塑膠箱當作浴缸泡澡的經驗：「一樣的效果！」一番言論一出，頓時被現場嘉賓封為「生活智慧王」。

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▲林襄把塑膠箱當浴缸泡澡。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



在節目《11點熱吵店》中，被問到「有人說妳很懂得享受生活過嗎」，林襄坦言算是有，但自認屬於勤儉持家類型，但也能夠享受。她接著舉例，由於自家沒有浴缸，但本身又很喜歡泡澡，有一次在工作室發現一個通常用來裝衣服的大箱子、塑膠箱，「我就把那個帶回家，放在廁所裡當成浴缸來泡，一樣的效果。」

Melody聽完立刻向沈玉琳敲碗「你趕快送她一個洗澡缸」，男方笑說要送林襄一個檜木桶。林襄則是開玩笑回應：「真的嗎？已經錄下來囉～沒辦法反悔唷！」

▲林襄自認是勤儉持家類型的人，但也能享受生活。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

此外，聽完現場嘉賓陳真分享砸大錢裝潢新家的經歷，林襄也說出個人看法：「我覺得很棒，因為我自己也是一個喜歡待在家裡的人，所以我覺得如果未來要投資在裝潢上面，我應該也是肯花大筆錢在佈置家裡。」面對沈玉琳笑虧「而且妳也是學設計的，妳真的要搞起來，絕對不輸陳真對不對」，她急忙否認：「不會！因為我的那個戶頭、口袋沒有她深，所以還是會稍微輸一點點。」