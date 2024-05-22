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劉在錫出道33年終於結束租屋生活！「砸2億買江南豪宅」韓網驚：現在才？

記者劉宛欣／綜合報導

南韓國民MC劉在錫出道33年，擁有超強主持功力之餘，好人品是眾所皆知，且熱心公益活動，經常參與各種捐款，與妻子育有一子一女的他，結婚十多年以來一直都是租房子，直到近日才終於買下了人生第一間自住宅，脫離租屋生活，消息一出讓廣大民眾相當震驚，更有人指出他過去捐款的加起來，早就能買好幾棟房子，沒想到一直都是住在租屋中。

▲劉在錫今年未收穫任何大賞獎盃。（圖／翻攝自韓網）

▲劉在錫終於脫離租屋生活。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒報導，劉在錫近日購入了位於首爾江南的高級公寓，報導中指出劉在錫餘2023年購買了位於首爾江南區論峴洞的「Brighton N40」豪宅，並於5月初進行了正式登記，購入金額為86億6570萬韓元（約台幣2億出頭），且登記頁面上不見抵押等相關標記，似乎是以全額現金購買了房子。劉在錫在2023年6月成為經紀公司Antenna的三大股東之一，Antenna的大樓也位於他新家所在的論峴洞。

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▲劉在錫的家買在公司附近。（圖／翻攝自公司IG）

▲劉在錫的家買在公司附近。（圖／翻攝自公司IG）

劉在錫買的住宅型頂層公寓面積為60.2坪，擁有5間房間、3間浴室、1客聽以及一間廚房，還有獨立陽台，演員韓孝周也是同一個公寓的住戶。此前，劉在錫與家人居住在租賃的狎鷗亭公寓超過15年，作為「國民MC」每年收入驚人，卻在奮鬥了33年後才買了人生第一間屬於自己的房子，讓喜愛他的觀眾都紛紛送上祝賀。

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