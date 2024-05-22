大元「邊走邊抽菸的人好自私」！罕見動怒：為何要聞你吐出的廢煙

記者潘慧中／綜合報導

大元（林艾璇）儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。沒想到，她21日突然在社群網站生氣地說：「邊走邊抽菸的人真的好自私！」立刻引起不少網友的共鳴。

▲大元罕見動怒。（圖／翻攝自Threads／dayuanlin ）



大元在Threads表示，邊走邊抽菸的人好自私，「為何走在你後面的人還要聞你吐出來的廢煙…好生氣但又不敢去阻止，俗辣の我！要是你會去阻止嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大元。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）



發現有不少粉絲建議故意在後面咳嗽時，大元附上哭笑不得的表情符號回答：「學到一招，我下次試試！」看到有網友說，若抽菸者發現她走在後面「應該直接熄菸了」，對此，她則笑回：「真的沒人要理我。」

▲▼大元回應粉絲的留言。（圖／翻攝自Threads、Instagram／dayuanlin ）



此外，看到有粉絲透露假使懷孕有小孩的話，「邊走邊抽菸」的舉動真的會讓人更生氣。對此，大元也認同地說：「對！我都在想孕婦小孩怎麼辦！！！！」

大元Threads全文：

邊走邊抽菸的人真的好自私！為何走在你後面的人還要聞你吐出來的廢煙….好生氣但又不敢去阻止 俗辣の我！

要是你會去阻止嗎？

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！