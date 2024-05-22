高爾宣夯曲破億超狂！　閉關操肌升格「大隻佬」

▲ 高爾宣招牌歌曲《Without You》破億點閱。（圖／龍大謝音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

高爾宣招牌歌曲《Without You》發行滿5周年之際，迎來YT點擊正式衝破億萬大關的好消息，對於高爾宣來說別具意義，感念當年恩師陶山及謝和弦提攜的他特別表示：「很謝謝這兩位貴人一開始把我帶入歌壇！沒有他們的提拔就沒有現在的高爾宣！」

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▲▼ 高爾宣和饒舌歌手阿夫推出新歌。（圖／龍大謝音樂提供）



此外高爾宣更感謝這些年各地歌迷用力支持，他更稱歌迷們「點石成金」，笑說：「謝謝所有的歌迷的『金手指』，覺得非常感恩，很快樂！」近期即將赴香港、新加坡、馬來西亞開唱舉辦亞洲巡迴的他更特別為這首歌許下新展望：「希望能聽到世界各地版本的〈Without You〉！」

高爾宣將於7月展開亞洲巡演，最近為了開唱做閉關準備，更透露將投入新歌創作期要積極寫歌，為此還特別自我勉勵：「希望每一場都有新歌可以首唱給歌迷聽！」由於要當起空中飛人飛到各地開唱與歌迷碰面，高爾宣更努力操肌儲備體力，準備以最好的狀態面對歌迷，準備操成「大隻佬」的他還特別分享自己的健身菜單，「一週五天跑健身房，然後保持平常散步習慣，基本上一天一萬步起跳！」

高爾宣日前更無預警推出全新MV〈襪子不洗〉獻給歌迷驚喜，這首單曲是高爾宣出道前與饒舌歌手阿夫共組雙人團「高爾夫」的夯歌，高爾宣跟阿夫更在片場趁著空檔跟著導演學變魔術，只見現學現賣的兩人竟然憑空把手上鑰匙橫空移動到襪子裡，看似神乎其技其是暗藏技術玄機，而越學越有興趣的高爾宣笑說：「魔術是個神奇的領域，希望練熟練一點，搞不好之後也在演唱會上露一手給歌迷看！」

