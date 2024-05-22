韓網熱門／以謎團被結案的「具荷拉保險箱遭竊案」

記者張筱涵／綜合報導

在英國媒體《BBC》媒體曝光Burning Sun事件細節後，外界才知道具荷拉的勇敢是讓案件能夠進一步被調查的關鍵，而這也讓2020年她家發生保險箱竊盜案一事再次浮出版面。

【謎團結案的具荷拉自家保險箱遭竊事件】

具荷拉哥哥在具荷拉住處待到妹妹離世49日後回到老家

結果隔天深夜，具荷拉家就發生有人潛入家中的罪行

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詭異男子不僅直接按下具荷拉生前設定的密碼，發現開不了才透過玻璃確認內部。

具荷拉後輩K某表示：「家裡總共有4台監視器，在庭院的監視器拍到那個人從外面爬進來的樣子，接著就到玄關按密碼，發現沒辦法打開就從近來的地方再次出去，然而，保險箱卻消失了。」

保險箱裡有具荷拉的資料和生前使用過的手機

K某：「那個人就像知道密碼一樣，（照著之前的密碼順序）按了，（具荷拉離世後）我們改了密碼，只有具荷拉哥哥跟我知道。」

犯人就是具荷拉的朋友

K某：「有來過我們家的人都知道密碼。」

韓國影像大學數位影像分析研究所教授：「犯人最先從玻璃隔板確認裡面，表示他知道這扇門。」

犯人知道之前的密碼，也都知道屋內結構，所以在發現密碼被換掉後，就從二樓陽台進到多功能室，並透過走廊走到衣帽間

陽台→多用途室→衣帽間，犯人早就知道這樣的構造

被認為是熟人所犯

但因為那個家已經很久沒人住了

附近監視器的儲存期間已經過了以後才報案成功

所以沒有進入調查階段，最後以謎團結案

｜討論區留言｜

1. 他Ｘ的謎團，一定是心裡有鬼的人串謀好要湮滅證據，警方也幫了一手，太冤了

2. 鎖定49天後去做這件事真的是人間垃圾

3. 這一定是認識的人幹的，更讓人毛骨悚然

4. 3～4人共謀這件事情真的很可怕

5. 根本沒試過要抓犯人吧，又不是80年代，竟然以謎團結案

6. 又不是以前沒有監視器的年代，抓不到犯人真的太扯了，只是不抓而已吧

7. 那時候不懂為什麼要偷保險箱，現在終於解開疑惑了…這爛世界

8. 朋友的話應該看就知道是誰了，就是不抓而已

9. 都已經被監視器拍到這樣了還沒抓到，是警察無能還是刻意不抓

10. 感覺報案的人也大概知道是誰，畢竟從畫面上看來並不知道眼鏡是有度數的還是沒度數的，即使要用眼鏡推測也不能確定度數啊，犯人看起來也沒戴手套，因為沒辦法直接說是誰，所以只能公開畫面吧

11. 這不是抓不到而是不抓吧，一群爛貨

12. 是知道密碼的關係的話，具荷拉爸爸和後輩大概都猜到是誰了吧，這真的是警方放過犯人

13. 只要從知道密碼且了解屋內構造的人去查就行了，只因為沒拍到更多畫面就說抓不到？根本就是不抓而已

14. 好可憐，哥哥和遺屬們心一定很痛

15. 那時候想說為什麼人都走了還要這樣對她，對此感到很奇怪，現在終於解開疑惑了

16. 目的是那支手機嗎？裡面到底有什麼…

17. 路上的監視器畫面都沒了的話，沒能知道動線的話很難抓吧

18. 真的是起雞皮疙瘩

19. 荷拉真的太令人惋惜，我都哭了

20. 拜託天罰他們吧