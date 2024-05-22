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430萬網紅王紅權星「史上最有錢爆紅」突消失2個月！吳尊也認識　帳號全消失

記者田暐瑋／綜合報導

大陸網紅王紅權星被稱為中國版的「金·卡戴珊」，常在社群平台上炫富，就在短短幾個月內狂吸430萬粉絲，坦言是因為虛榮心才做網紅。沒想到22日驚傳微博帳號已因違反相關規定而被封禁，小紅書也查無此人，截至目前已消失2個月。

▲王紅權星人間蒸發。（圖／翻攝自微博）

▲王紅權星人間蒸發。（圖／翻攝自微博）

王紅權星（本名王洪全）原本在抖音上擁有高達437.4萬粉絲，22日被報導在各大社交平台上遭到封禁或屏蔽，微博帳號遭投訴違反法律法規和「微博社區公約」被封殺，無法查看，在抖音上的最後一次直播則是3月30日，小紅書的帳號也已經消失。

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據天眼查數據，王紅權星名下有4家公司，包括保定低語皮具制造有限公司、北京權星珠寶有限公司、重慶星盛權文化發展有限公司和中視星寶（北京）文化傳媒有限公司，其中3家公司仍在營業，1家已被註銷。他過去以炫富形象在網路上走紅，自稱在北京擁有7套房產，其中最大的一套有300坪，身上打扮沒有8位數絕不出門而聞名，常公開炫耀奢華生活，包括牆上的名牌包包、各種翡翠珠寶，以及在奢侈品牌店裡的大手筆花費，讓許多人驚嘆。

▲王紅權星人間蒸發。（圖／翻攝自微博）

▲王紅權星帳號被封鎖。（圖／翻攝自微博）

王紅權星曾在訪談中表示，出國時也會帶著珠寶，對於他人諷刺他作風浮誇，他認為這是因為自己對身高、長相等外在條件感到自卑，才會藉由外在的物質來彌補。據悉，他在娛樂圈內有不少明星好友，先前開設實體店，吸引了金巧巧、楊子、朱正廷、吳尊等藝人出席，甚至傳出周杰倫特地送來賀禮的消息。

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