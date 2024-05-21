ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

HYBE員工評LE SSEEAFIM沒成長潛力！「公司主力本就非女團」發言惹議

記者劉宛欣／綜合報導

南韓娛樂龍頭HYBE近來陷入內部爭權風波，與旗下廠牌ADOR代表閔熙珍徹底槓上，正在等待法院的裁決。旗下藝人在風波中，不免受到影響，然而，近日論壇「Blind」上卻出現了HYBE員工給予自家女團負面評論的文章與留言，引發新一波爭議。

▲HYBE員工評論LE SSERAFIM、NewJeans的留言引起討論。（圖／翻攝自LE SSERAFIM、NewJeans X）

▲HYBE員工評論LE SSERAFIM、NewJeans的留言引起討論。（圖／翻攝自LE SSERAFIM、NewJeans X）

▲HYBE員工評論LE SSERAFIM、NewJeans的留言引起討論。（圖／翻攝自LE SSERAFIM、NewJeans X）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「Blind」是需透過公司信箱註冊實名認證才能使用的論壇，近日，HYBE員工針對旗下女團LE SSERAFIM、NewJeans的評論在其他各大社群、論壇上流傳，截圖中可以看到，職員們紛紛表達看法道：「為了判斷閔熙珍是否真的無可取代，想看看沒有閔熙珍的NewJeans。作為在這圈子工作的人，真心好奇。」

貼文底下有人回覆「看現在活動中的女團不就有答案了嗎？LE SSERAFIM實力爭議、抄襲爭議...那算什麼製作能力..？（實力）未來有成長潛力嗎...？如果辦得到的話，為何現在的團體會這樣...」、「與公司立場無關，個人也覺得這些女偶像需要練習。而且需要練習的動力、體力，因此日程跟系統也急需改善。但HYBE的主力嚴格來說不是女團，我認為基本上現在還是測試期間，因此也更想看沒有閔熙珍的NJ」。

▲HYBE員工評論LE SSERAFIM、NewJeans的留言引起討論。（圖／翻攝自LE SSERAFIM、NewJeans X）

▲留言截圖。（圖／翻攝自Blind）

員工們不諱言公司旗下女團的實力問題，這些言論在韓網上引起爭議，不少人批評HYBE員工不該這樣評論自家女團，心態非常不正確，但也有人認為員工說的都是實話，HYBE旗下最賺錢的團體目前仍是防彈少年團與SEVENTEEN，即使已經是一線女團，經濟效益仍還沒能趕得上男團。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

推薦閱讀

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

Energy當眾震撼再現16蹲　小巨蛋萬人暴動了！

Energy當眾震撼再現16蹲　小巨蛋萬人暴動了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

閔熙珍, 房時爀, HYBE, ILLIT, NewJeans, LE SSERAFIM

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日正妹歌手飆超穩高音「下秒忘詞崩潰」　大失態網讚：這就是直播
  2. 歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕
  3. 鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友
  4. 小孟老師／5月26日星座運勢　巨蟹雙魚「激情長久幸福滿滿」
  5. 萁萁想送兒「念台中國際學校」　黃鐙輝堅拒：公立學校師資也不錯
  6. 迪士尼傳奇音樂大師辭世！　〈小小世界〉理查德謝爾曼享耆壽95歲
  7. 坎城影展／一次誕生4影后！席琳娜合作跨性別女星奪獎　西恩貝克拿下金棕櫚
  8. 楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的
  9. 妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕
  10. 馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366