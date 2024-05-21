HYBE員工評LE SSEEAFIM沒成長潛力！「公司主力本就非女團」發言惹議

記者劉宛欣／綜合報導

南韓娛樂龍頭HYBE近來陷入內部爭權風波，與旗下廠牌ADOR代表閔熙珍徹底槓上，正在等待法院的裁決。旗下藝人在風波中，不免受到影響，然而，近日論壇「Blind」上卻出現了HYBE員工給予自家女團負面評論的文章與留言，引發新一波爭議。

▲HYBE員工評論LE SSERAFIM、NewJeans的留言引起討論。（圖／翻攝自LE SSERAFIM、NewJeans X）

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「Blind」是需透過公司信箱註冊實名認證才能使用的論壇，近日，HYBE員工針對旗下女團LE SSERAFIM、NewJeans的評論在其他各大社群、論壇上流傳，截圖中可以看到，職員們紛紛表達看法道：「為了判斷閔熙珍是否真的無可取代，想看看沒有閔熙珍的NewJeans。作為在這圈子工作的人，真心好奇。」

貼文底下有人回覆「看現在活動中的女團不就有答案了嗎？LE SSERAFIM實力爭議、抄襲爭議...那算什麼製作能力..？（實力）未來有成長潛力嗎...？如果辦得到的話，為何現在的團體會這樣...」、「與公司立場無關，個人也覺得這些女偶像需要練習。而且需要練習的動力、體力，因此日程跟系統也急需改善。但HYBE的主力嚴格來說不是女團，我認為基本上現在還是測試期間，因此也更想看沒有閔熙珍的NJ」。

▲留言截圖。（圖／翻攝自Blind）

員工們不諱言公司旗下女團的實力問題，這些言論在韓網上引起爭議，不少人批評HYBE員工不該這樣評論自家女團，心態非常不正確，但也有人認為員工說的都是實話，HYBE旗下最賺錢的團體目前仍是防彈少年團與SEVENTEEN，即使已經是一線女團，經濟效益仍還沒能趕得上男團。