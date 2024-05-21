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56歲那英錄影「被向佐撞倒摔地」！網痛罵節目組冷血　她直播曝現況

記者李湘文／綜合報導

56歲藝人那英參加陸綜《萌探2024》，20日晚上錄製遊戲外景時，意外被男星向佐撞倒在地，被圍觀群眾拍下後引發熱議。許多網友不滿工作人員沒有及時幫忙，在網路上痛斥節目組冷血，不過那英今（21日）透過直播報平安，安撫大家「沒事」。

▲那英錄外景時被向佐撞倒在地。（圖／翻攝自微博）

▲那英錄外景時被向佐撞倒在地。（圖／翻攝自微博）

在圍觀群眾拍下的影片中，向佐疑似為了抓住那英，跑得太快來不及煞車，一不小心直接撞上去，從背後壓著對方往地面倒下。不過，影片中可看到他急忙用手撐住地板，避免把重量直接壓在那英身上，也用自己的身體隔開了那英和地面，因此兩人並未摔得很重，不過那英仍趴在地上好一會兒沒動，之後才在向佐的攙扶之下站起來。

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▲那英摔倒之後，工作人員繼續拍攝。（圖／翻攝自微博）

▲那英摔倒之後，工作人員繼續拍攝。（圖／翻攝自微博）

影片引起爭議的部分是，當下旁邊有2、3位工作人員拿著攝影機在拍攝，看到那英跌倒，均未出手幫忙，而是將鏡頭拉近繼續拍，令網友譁然斥責「是人嗎」、「我們的節目都如此無恥了嗎」、「真的絕了，毫無人性」；也有人直指向佐人高馬大，跟56歲的女性玩遊戲還不知輕重，氣罵「不管是向佐還是工作人員，都讓人無語」。

▲大陸粉絲議論。（圖／翻攝自微博）

▲大陸粉絲議論。（圖／翻攝自微博）

對此，《萌探》節目組在21日開直播，那英親自解釋當時狀況：「昨天我們拍那個……躺下來的時候，就是他必須要把我的臉掰起來，然後他的隊員要把我的臉拍（照）完了，才算是成功完成任務。」她透露，其實向佐等人當下也一直向她道歉，大家玩這個遊戲多少都受傷，倒是她沒有大礙，向觀眾喊話：「沒事兒～」也表示等到節目剪輯播出，大家就能了解實情。

▲那英在直播中解釋情況。（圖／翻攝自微博）

▲那英在直播中解釋情況。（圖／翻攝自微博）

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那英, 萌探2024, 向佐

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