他揭2020「韓國瑜最大敗筆」！　柯文哲「配上他」戰力值爆表：超強敵手

記者田暐瑋／綜合報導

2020總統大選競爭激烈，各個候選人也加緊腳步跑行程，過去有許多成功預言的詹惟中也替3位候選人做「測字占卜」，看誰最有機會成為下一任總統。蔡英文被選到「半」、韓國瑜被選到「整」、柯文哲則是「些」，分析結果出乎全場意料，更直言韓國瑜現在有個「最大敗筆」，還要再加油。

詹惟中在《命運好好玩》替3位候選人預言運勢，請主持人何篤霖、郭靜純隨機選字，蔡英文被選到「半」，半裡面藏了一個土，今年是豬年、水土剋，直言蔡英文還在奮戰當中，有很多阻礙；半裡還有一個「丁」，丁為火，水火又剋，在脾氣方面要稍微壓抑一下；再來還藏了一個「干」，指的是干戈，會是一場很艱苦的奮戰，還有努力的空間，但基本已經得到50分，整體看起來會有70分。

▲詹惟中預測2020。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



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韓國瑜被選到「整」，整裡面藏了一個「束」，指的是動彈不得，進退都不是，無法大展身手；束的旁邊還有一個像是「夕」的字，外型也和「歹」相似，因此腹背受敵；另外則藏有「下」字，支持率會微微下滑，最大敗筆是「欠整理」，關鍵是「心要正」，才能有機會，分數也大約是70分。

最後柯文哲的「些」，藏有一個「比」字，和「北」是相似字，北方為水，水水相生有貴人；但「比」裡面又藏有兩個匕首的「匕」，意指會有攻擊的兩把刀，必須注意；至於「比」字，則是會有一場競爭，什麼都要比，整體分數有80分，目前狀況非常好，如果拉到郭台銘就能互相加分，而又如果能讓賢給郭台銘，「任滿8年，無話可說，也會成為他在政治生涯中的延續。」

▲2020大選。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自韓國瑜臉書）