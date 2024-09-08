港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審

記者陳芊秀／綜合報導

日本福岡市於5月逮捕一對情侶，兩人涉嫌拍攝及上傳沒有打碼的AV片，且至少上傳了近200部影片至海外平台，藉此賺取收益約9500萬日幣（約台幣2138萬元）。而女方名叫港日混血兒板橋尚皇實（Naomi），與男友皆自稱是網紅，在網路上擁有不少鐵粉，觸法消息曝光後，許多粉絲為其抱不平。

▲混血網紅板橋尚皇實涉嫌上傳無碼AV與男友被逮。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，32歲的板橋尚皇實和29歲的男友桐伸年因涉嫌「猥褻電磁紀錄媒體陳列」被捕。兩人自2021年至今年3月，上傳無碼AV至Pornhub頻道「Naomiiihub」，並在Onlyfans上提供大量高畫質影片與照片，8月14日首度開庭審理，兩人坦承：「為了賺錢，明知是犯罪卻仍繼續發布。」而開庭當天吸引了大批粉絲到場支持，旁聽席幾乎全滿，日網認為兩人行為並未造成困擾。

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板橋尚皇實被粉絲暱稱「Naomi」，曾被鄰居目擊駕駛特斯拉，手持名貴包包，與高帥男性返家。她外型神似混血名模福住明美（ダレノガレ明美），在IG曬出大量性感情色照，幾乎快露出卻巧妙遮住，吸引不少粉絲追蹤，但也被週刊作家抓包，照片都經過修圖。

▲板橋尚皇實在社群網站曬火辣身材。（圖／翻攝自X）

男粉絲對板橋尚皇實（Naomi）被逮感到驚訝、遺憾，多過於譴責，甚至聲稱事件沒有真正的受害者，還有粉絲認為「警察應該去逮捕『貪腐政客』這樣的真正壞人，而不是像板橋這樣的人。」

根據9月4日的判決結果，桐伸年被判刑1年6個月，罰款100萬日幣（約新台幣22萬元），板橋則被判2年，罰款200萬日幣（約新台幣45萬元），兩人均獲得4年緩刑，並沒收非法所得5700萬日幣（約新台幣1283萬元）。