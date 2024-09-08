薛仁雅首坦承「我不健康」5年嚴重失眠！　免疫崩壞每天吃24顆藥

記者張筱涵／綜合報導

韓女星薛仁雅近年以《社內相親》、《閃亮的西瓜》再敞開知名度，2022年上《我獨自生活》可見生活充實，給外界的印象都是陽光正向，沒想到，近日參與《鋼鐵少女團》時，她才坦承飽受失眠困擾，要吃安眠藥才睡得著的日子長達5年之久。

▲薛仁雅希望能重拾健康。（圖／翻攝自YouTube／tvN）



薛仁雅參加《鋼鐵少女團》，和陳書妍、Uie、朴柱炫一同挑戰鐵人三項，並進行了基礎體能測試。幕後訪問中，她坦承飽受失眠困擾長達5年的時間，必須服用安眠藥才能入睡，但因為這樣拍攝期間就會沒辦法專注，去年開始嘗試戒掉，熬夜3、4天也是照常拍攝，免疫系統因此崩壞，就診後光是皮膚藥每天就要吃24顆。

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當時，薛仁雅都會想是不是自己不夠累，因此決定讓行程變得更滿，在外界看來是過著很充實的「神人生活」，但對她來說，只是為了生存而努力：「大家覺得我有健康的形象，但其實我從未真正健康過。」這次參加《鋼鐵少女團》挑戰鐵人三項，也是為了重拾健康，一同努力的隊友們也都表示支持。

▲薛仁雅飽受嚴重失眠困擾。（圖／翻攝自YouTube／tvN）



《鋼鐵少女團》計劃挑戰統營世界鐵人三項盃，並在觀賽過程中逐步了解比賽規則和要求。節目中，成員們進行了體能檢測，運動能力突出的Uie和薛仁雅表現尤為亮眼，展現了極佳的平衡能力和勝負欲。即便陳書妍和朴柱炫稍顯不足，她們依然憑藉堅強的精神和毅力，讓教練金東炫驚嘆不已。

在與韓國馬拉松傳奇人物權恩珠（音譯）一同進行的5公里耐力測試中，4位成員在雨中互相鼓勵，展現了強大的團隊協作精神，共同克服困難，順利完成了測試，令人對她們接下來的挑戰更加期待。