許凱被女演員「狠掐屁股」畫面流出！　網怒轟性騷擾…公司老闆反擊嗆爆

記者李湘文／綜合報導

大陸男星許凱因演出《延禧攻略》富察傅恆一角走紅，最近接演時代劇《烈火軍校》，飾演一名玩世不恭的富家少爺，跟女扮男裝的白鹿大談軍中戀情。不過，最近有一段劇組影片流到網路上，白鹿疑伸手掐許凱的大腿和屁股，讓許多看到畫面的網友感到不舒服，引發爭議。

▲許凱和白鹿在《烈火軍校》中組成CP。（圖／翻攝自微博／烈火軍校官博）

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畫面中，許凱和白鹿都穿著戲服，看得出在準備拍攝《烈火軍校》，女方一手拿著道具槍，一手突然伸到男方的背後，疑似往大腿和屁股又掐又抓。影片流到微博上，不少許凱的粉絲忿忿不平、要公司給個說法，也有網友批評「這是性騷擾吧」、「關係再好也不能這樣」、「如果是劇本，那編劇也太猥瑣了」；但也有人認為應該只是配合劇情，兩方意見掀起一片爭議。

▲白鹿疑似掐許凱屁股畫面流出。（圖／翻攝自微博）

對此，許凱、白鹿所屬經紀公司「歡娛影視」老闆于正在18日出面，澄清掐屁股是戲裡的安排，只是在正式播出時剪掉了。他批評部分過激粉絲「汙言穢語」，並稱這些辱罵的人根本不算粉絲，「還有那些一直罵我家女藝人的腦殘粉，你們聽好了，要鬧你們繼續鬧，不會妨礙我們一家人關係好。」他甚至放話，以後許凱和白鹿會有更多合作，「罵也沒用，是你們逼我非得維穩的，啦啦啦啦真好！」

▲于正發文嗆粉絲。（圖／翻攝自微博／于正1978）

此外，歡娛影視官方微博也發出聲明，澄清白鹿疑似掐許凱屁股的片段，其實是《烈火軍校》一段對手戲，卻被人經由非官方的管道洩漏，導致藝人遭到惡意中傷。歡娛影視公開譴責這種行為，也表示已經委派律師取證，為了維護藝人聲譽，將保留法律追訴權利，也請大眾不要再顛倒事實。

▲歡娛影視聲明。（圖／翻攝自微博／歡娛影視）