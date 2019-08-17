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文化大仁館搭電梯！屁孩硬講鬼故事　下課現世報「五官消失了」同學沉默爆雞皮

記者潘慧中／綜合報導

黃馨儀曾任新聞主播，婚後成為不少綜藝節目的常客，最近受邀分享靈異經驗，畢業自文化大學的她透露，有次在大仁館上課時，有一個男學生很白目地趁搭電梯時講鬼故事，當下已經發生很詭異的事，沒想到下課拍完大合照一看，「那個男生的臉是霧的。」

▲▼文化大學。（圖／資料照／文化大學官網）

▲文化大學。（圖／資料照／文化大學官網）

黃馨儀在《2分之一強》表示，大仁館是傳說中陰氣最重的地方，當時剛好有一堂課要在那裡做簡報，和一群同學搭電梯上樓時，其中一位男學生開始故弄玄虛地說：「你們知道嗎？在這個大仁館裡面…」，結果鬼故事講到一半，電梯竟在每一層樓都停了。

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▲▼黃馨儀。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲黃馨儀分享在大仁館遇到的恐怖經歷。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

明明已經按了關門，電梯門卻不受控地開了起來，就這樣每層樓都開開關關，「但男學生就覺得很好玩就繼續講」，好不容易到了要去的那層樓，黃馨儀和其他同學立刻狂奔出去，到了教室原以為一切都安然無恙，怎料可怕的事還在後頭。

▲▼黃馨儀。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲男學生故意講鬼故事，電梯詭異地一直開開關關。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

發表完報告後，一行人合照留念，檢查照片卻發現唯獨該男同學的臉是模糊的，拍不出他的五官，原本以為可能是角度不好或手晃到，結果換個地方再拍一張，男學生的臉還是很不清晰，彷彿被其他東西擋住一樣。

▲▼黃馨儀。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲怎麼拍都拍不出該位男學生的五官。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲約從41：22分開始。（影／取自YouTube／2分之一強）

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文化大學, 大仁館, 黃馨儀

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