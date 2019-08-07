張秀卿上空學猴樹上盪！ 長大胸部腫起來遭人重搥

記者蕭雅玲／台北報導

張秀卿主持年代《MUCH金點秀》，從小就住在南部的她，每到夏天因為天氣實在太熱，她就會學男同學穿著一條短褲、打著赤膊，跟兒時男玩伴玩在一起。某天她發現胸部突然「腫起來」，當時不知道是「轉大人」，媽媽後來跟她說：「這樣不好看，要把衣服穿起來！」她才開始養成穿上衣的習慣。

▲張秀卿自曝童年愛爬樹上當俠女。（圖／年代MUCH提供）

後來在「轉大人」的期間，男同學知道她胸部「腫起來」，便故意捉弄她，每次看到她都會用拳頭朝她胸部猛搥，讓她痛到跪地大哭！張秀卿透露，「小時候下課，都是跟著村里同學玩在一起，不然就是帶著妹妹爬到樹上演歌仔戲！」有一次跟妹妹爬到一層樓高的樹上，想學猴子在樹上盪來盪去，正當姐妹玩得正開心，妹妹卻一個踩空從樹上摔到地面，剛好掉進樹下的豬圈裡的豬糞堆中。她看到妹妹滿身都是豬糞，怕回家會被罵，便帶著妹妹到鄰居家洗澡，等沖洗乾淨後，才跟妹妹一起回家。

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▲張秀卿自曝「轉大人」最常被男同學捉弄。（圖／年代MUCH提供）

她坦言自己小時候真的很皮，每次姐妹倆爬到樹上，妹妹都會摔倒地上，除了有掉進豬糞裡的經驗外，印象最深就是有一次姐妹倆在樹上學猴子跳來跳去，妹妹又不小心摔到地上，沒想到樹下有顆大石頭，妹妹掉下去時胸部剛好撞到那顆大石頭，猛烈撞擊胸部還嚴重內傷，後來也因此影響到發育，胸部再也沒長大過。