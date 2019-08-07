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專訪／褚克桓赤裸慾望勾人！製作人：《不能是朋友》反映成人選擇

記者林奕如／專訪

《我們不能是朋友》每集掀起熱潮，劇迷深陷在褚克桓、周惟惟、高子媛、黎皓一的戀情中，點出現代人面對婚姻及感情選擇等人性話題，《ETtoday星光雲》專訪製作人黃琳容，她精確分析引起共鳴原因，「好像很久沒有一部都會成人感題材的戲劇，這故事就發生在你我生活之中的真實情感問題。」

▲劉以豪《我們不能是朋友》激吻郭雪芙：跟我走。（圖／八大提供）

▲《我們不能是朋友》引爆討論熱潮。（圖／八大提供）

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該劇是改編作家阿亞梅同名小說，製作人黃琳容提到，2017年鏡文學成立，她上線去搜尋故事題材，一眼就相中此小說，「喜歡故事的職場設定，曾任財經記者的阿亞梅筆下的金融天才很像華爾街走出來的李奧納多，狂妄又帥氣，情節中褚克桓直球追愛、大膽赤裸的慾望，讓觀看者臉頰漲紅。」

▲劉以豪、郭雪芙《我們不能是朋友》滾床。（圖／八大提供）

▲劉以豪飾演霸氣褚克桓，一步步攻陷周惟惟（郭雪芙 飾）的心。（圖／八大提供）

主角褚克桓有交往10年漂亮女友高子媛，看似人生勝利組，但內心空虛不已，晚上狂野獵女，只為了填補渴望，被小資女周惟惟吸引，一步步霸氣追求，周惟惟則是有論及婚嫁男友黎皓一，但內心動搖了。

看似灑狗血、「不浪漫」的愛情故事，觀眾狂罵「雙劈」毀三觀，但愈罵卻是愈看得到「真實人性」，製作人說：「我們並不是要毀去三觀，反之當三觀面臨人性誘惑與考驗時，你該如何提起勇氣做出決定承擔後果，這才是我們想要反映出來的成人選擇！」

▲夏若妍在《我們不能是朋友》中飾演「高子媛」。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲夏若妍在《不能是朋友》飾演高子媛。（圖／翻攝自愛奇藝）

《不能是朋友》戳破愛情粉紅泡泡，真實點出「人性慾望」這一塊，不過要拍攝出來，還是有許多考量點，像是收視率、市場喜好度等，製作人感謝電視台：「八大看過小說與企劃案決定與友松娛樂合作開案，真的是因為題材有共鳴，會讓觀眾看了有感。」

▲郭雪芙《我們不能是朋友》看到孫其君摟劉品言。（圖／八大提供）

▲郭雪芙劇中有論及婚嫁的男友。（圖／八大提供）

至於演員選角上，劉以豪突破以往暖男形象，大變身成「渣男」，但壞壞惹人愛，狂吸女性粉絲，製作人笑說：「他不敢相信世上有褚克桓這種人，帶著許多的問號與演出設定問題與馮凱導演討論，從提高警覺到放下一切框架，逼出美型霸道男，這是他與導演最完美的火花。」

▲郭雪芙《我們不能是朋友》看到孫其君摟劉品言。（圖／八大提供）

▲袁艾菲（左）飾演肉食女閨蜜韓可菲。（圖／八大提供）

「每個人都是對自己要挑戰的角色很清楚才接演的。」製作人也稱讚其他演員用心，讓觀眾能夠入戲，「郭雪芙演出時，認同周惟惟堅守道德感的必要掙扎，為了討喜就不是周惟惟了；夏若妍看懂世上有一種堅持叫高子媛，心疼她也理解她；袁艾菲知道買可樂的主張是女性自我的表現，很有女子力，美麗也很豪氣。」

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劉以豪, 郭雪芙, 夏若妍, 孫其君, 袁艾菲, 陳慕, 我們不能是朋友, 馮凱

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