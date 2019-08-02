ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

爆料被播出…麥迪娜「責怪節目組」　2天後神反轉：錯怪他們了

記者傅家妤／綜合報導

新疆女星麥迪娜先前在陸綜《新生日記》爆料，身邊的明星CP在交往期間「天天吵架」，掀起不少熱議，隨後她發文稱那是節目在未知會她的情況下錄製的，責怪節目組「說好不錄，也也沒有戴麥，為什麼被剪出來。」沒想到時隔2天，事情出現反轉，她再度發文向節目組道歉，並還原事情經過。

▲▼麥迪娜。（圖／翻攝自微博／麥迪娜）

▲麥迪娜近來登上陸綜《新生日記》分享孕期點點滴滴。（圖／翻攝自微博／麥迪娜）

麥迪娜在31日播出的節目中，在與閨蜜們閒聊的過程中，，意外談論起于小彤與舊愛海陸的戀情，稱2人過去交往期間天天吵架，「就是我知道他們從在一起到分手，我都知道他們倆是怎樣的，所以我真的看不下去他跟別的女孩在一起。」節目播出後，她也被網友責備不應該在節目中公開聊朋友私事，也不應該曝光別人的隱私。

請繼續往下閱讀...

▲▼麥迪娜、于小彤。（圖／翻攝自微博／麥迪娜、于小彤、芒果TV／新生日記）

▲于小彤過去與舊愛的戀情細節意外被曝光。（圖／翻攝自微博／于小彤）

隨後，麥迪娜在微博發文解釋，當時以為只是與朋友單純閒聊，並不知道會被錄下，「說好不錄，也沒有戴麥，為什麼被剪出來。沒有團隊，也沒有工作人員幫我對接節目內容，才讓事情變成這樣。」責怪節目組在沒有經過事前通知的情況下，播出自己私下閒聊的內容。

▲▼麥迪娜、于小彤。（圖／翻攝自微博／麥迪娜、于小彤、芒果TV／新生日記）

▲麥迪娜在節目播出後發文。（圖／翻攝自微博／麥迪娜）

不過事隔2天，麥迪娜再度發文，稱錯怪了節目組，「我才知道節目組合我公司的人對接了，公司的人沒有了解詳細內容，就隨口答應，隨意確認了。最終還是怪我自己，雖然沒有戴麥，但是在真人秀，就不應該那麼放鬆，牽連了這麼多人，真的對不起。」不少粉絲看了以後也紛紛在底下安慰，「事情搞清楚就好」、「沒關係，女生都愛聊八卦，沒事的，事情弄清楚了就好！」

▲▼麥迪娜。（圖／翻攝自微博／麥迪娜）

▲麥迪娜事隔2日再度發文道歉。（圖／翻攝自微博／麥迪娜）

推薦閱讀

華山看展想拍全家福　「巧遇女神」自願當攝影師…網：真的超大咖

華山看展想拍全家福　「巧遇女神」自願當攝影師…網：真的超大咖

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員

TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

馮提莫私下練舞被拍！「素顏憔悴模樣」曝光…網一看傻了

馮提莫私下練舞被拍！「素顏憔悴模樣」曝光…網一看傻了

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

「全球最會賺」辣媽部落客　上空裸穿薄透衣…「胸前2點」全看光！

「全球最會賺」辣媽部落客　上空裸穿薄透衣…「胸前2點」全看光！

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！靠禮物攻勢追到手

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！靠禮物攻勢追到手

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

華山看展想拍全家福　「巧遇女神」自願當攝影師…網：真的超大咖

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

馮提莫私下練舞被拍！「素顏憔悴模樣」曝光…網一看傻了

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

「全球最會賺」辣媽部落客　上空裸穿薄透衣…「胸前2點」全看光！

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

麥迪娜, 新還珠格格, 香妃

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 凱蒂佩芮敗訴！　熱門單曲《黑馬》爆抄襲…遭判賠1650萬
  2. 亞莉安娜「鏡頭前」真的親下去！　連勾兩師弟曖昧三角戀
  3. 爆料被播出…女星「責怪節目組」　2天後神反轉：錯怪他們了
  4. S.H.E成軍18周年慶祝有譜了？Ella親曝「老東家」是進度關鍵
  5. 《星光大道》史上最狂合體！1到7班選手全來了　「80人團體照」逼哭粉絲：回憶殺
  6. 安七炫爆劈腿慣犯！主播女友崩潰：發現你和女人床照　渣男行徑曝光
  7. 黃河形象大崩壞！遭排擠霸凌的邋遢宅男→極惡之人引殺機
  8. 番外篇比正規精彩！《玩命關頭：特別行動》五顆星的爆米花電影
  9. DA PUMP出道23年靠「俗到帥」一首歌翻紅！日本國民舞曲還有這2首
  10. 超大咖偶像搭訕：我看過你的書　他驚呆嚇傻下一秒「獲得聯絡方式」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366