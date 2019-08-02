記者傅家妤／綜合報導

新疆女星麥迪娜先前在陸綜《新生日記》爆料，身邊的明星CP在交往期間「天天吵架」，掀起不少熱議，隨後她發文稱那是節目在未知會她的情況下錄製的，責怪節目組「說好不錄，也也沒有戴麥，為什麼被剪出來。」沒想到時隔2天，事情出現反轉，她再度發文向節目組道歉，並還原事情經過。

▲麥迪娜近來登上陸綜《新生日記》分享孕期點點滴滴。（圖／翻攝自微博／麥迪娜）

麥迪娜在31日播出的節目中，在與閨蜜們閒聊的過程中，，意外談論起于小彤與舊愛海陸的戀情，稱2人過去交往期間天天吵架，「就是我知道他們從在一起到分手，我都知道他們倆是怎樣的，所以我真的看不下去他跟別的女孩在一起。」節目播出後，她也被網友責備不應該在節目中公開聊朋友私事，也不應該曝光別人的隱私。

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▲于小彤過去與舊愛的戀情細節意外被曝光。（圖／翻攝自微博／于小彤）

隨後，麥迪娜在微博發文解釋，當時以為只是與朋友單純閒聊，並不知道會被錄下，「說好不錄，也沒有戴麥，為什麼被剪出來。沒有團隊，也沒有工作人員幫我對接節目內容，才讓事情變成這樣。」責怪節目組在沒有經過事前通知的情況下，播出自己私下閒聊的內容。

▲麥迪娜在節目播出後發文。（圖／翻攝自微博／麥迪娜）

不過事隔2天，麥迪娜再度發文，稱錯怪了節目組，「我才知道節目組合我公司的人對接了，公司的人沒有了解詳細內容，就隨口答應，隨意確認了。最終還是怪我自己，雖然沒有戴麥，但是在真人秀，就不應該那麼放鬆，牽連了這麼多人，真的對不起。」不少粉絲看了以後也紛紛在底下安慰，「事情搞清楚就好」、「沒關係，女生都愛聊八卦，沒事的，事情弄清楚了就好！」

▲麥迪娜事隔2日再度發文道歉。（圖／翻攝自微博／麥迪娜）