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鳴影品／小鮮肉「男男CP」　《陳情令》3特點刷新世界觀！

鳴影品 鳴影品

影評人、資深電影媒體工作者，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際..

文／鳴影品

中國作家墨香銅臭所著的小說《魔道祖師》是部男男古裝小說，之後曾改編成動畫，如今翻拍成網劇版《陳情令》已在網上釋出，年中定檔時，此事在微博引發破1億次的討論度，可見人氣。台灣觀眾也可在WeTV收看。

▲《陳情令》肖戰王一博 。（圖／WeTV提供）

▲《陳情令》。（圖／WeTV提供，以下皆同）

這部戲最特別之處，在於它創造了3個新的「世界觀」。第1個，這世界的角色百分之八十都是男生。而且每個登場的男生，扣除長輩級較熟齡的演員，清一色都擁有年輕俊美顏值，為了配合古裝長髮造型及飄逸俠裝，所以幾乎沒有陽剛或黝黑型的，皆為白淨帶點陰柔的俊美男，即便是登場僅僅幾句台詞的演員，彷彿也都經過篩選似的。

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▲▼《陳情令》由人氣偶像王一博（左）和肖戰主演。（圖／WeTV提供）

這樣的選角是因為全劇建構在一個「男仙宇宙」，這個宇宙跟過去的武俠小說有點類似的地方，天下被五大門派分占，這些門派中人多半隨身佩劍，對決通常是以劍術為先；但是，跟傳統武俠世界不同的是，他們不叫「大俠」，是稱呼為「修士」或「仙士」，都在學習訓練「靈力」，所以當他們比劍時，經常騰空飛舞，而且他們不時還會使出所謂的「靈力」，意即魔法。

這是《陳情令》特別的第2個「世界觀」，這是個奇幻的仙界江湖，仙士們依修煉程度，有不同級別的靈力。主角們三不五時還會遭遇惡靈般詭異案件，所以得用仙界靈力，對付邪惡妖魅。一開始在地方出現了水妖吃人，主角們於是前往鎮壓，行船時，水妖飛天而起，仙士也以幻術對決。

▲《陳情令》肖戰王一博 。（圖／WeTV提供）

不過，有個與小說較大的區隔，小說裡寫怪力亂神可以天馬行空，但，中國影視作品裡是不能出現「鬼」的，所以這齣網劇並沒有無限放大，劇中的水妖，他們稱之為「水祟」，主要也都導向是「人為」作亂，稍微收斂，也讓故事回歸「人」身上，不致過度眼花撩亂。

▲▼《陳情令》由人氣偶像王一博（左）和肖戰主演。（圖／WeTV提供）

《陳情令》特別的第3個「世界觀」，也是本劇最大的賣點，80％的角色都是男生，自然重要的感情線也落在男男身上。這齣劇基本上沒有女主角，而是雙男主角，肖戰飾演的「魏無羨」和王一博飾演的「藍忘機」。他們打一開始相識，一個熱情、一個冷酷；調皮瀟灑的魏無羨一直逗弄不苟言笑的藍忘機。某夜，無羨使用催眠符靈力，搞得一板一眼的忘機陪他喝酒，還喊他「哥哥」，最後醉倒同床，當然，表面乍看像是一般臭男生們胡鬧；但只要懂辨別腐味的觀眾們，早已抓緊男男CP的曖昧節奏。

前面提到，中國影視作品不能出現「鬼」，當然也不能出現「同性戀」。所以這齣劇表面尺度都是老少咸宜，只讓觀者「有意」。故事一開頭，這對絕美CP掙扎在危險的懸崖邊緣，第三個美男江澄一劍揮下，無羨因而墜落無底深谷。開頭前2集，用了倒敘法開端，如果沒有看過小說的觀眾，從第3集開始，故事便從無羨和忘機初相識開始，依時序演繹，這裡開始便能輕鬆入戲。

▲▼ 肖戰（左）與王一博（又）在WeTV《陳情令》裡互動有愛。 。（圖／WeTV提供）

《陳情令》設計了五大門派，包括姑蘇藍氏、雲夢江氏、清河聶氏、蘭陵金氏和歧山溫氏，雖然前幾集會有許多門派眾生「仙門中人」一一登場，但其實猶如過往看武俠劇的概念，江湖中人本來就各門各派眾多，但本劇的焦點會一直緊繞在無羨和忘機這對好友，所以不會太混淆。

尤其，無羨和忘機的男男曖昧不會壓太久才迸現，在第三集就產生火花了，非常直接。一場戲是忘機裸身在深山秘境泡著療傷冷泉，愛逗鬧對方的無羨也進去了，這樣的設計無疑挑起無限曖昧。接著，故事開始轉折，2人一同被吸入神秘洞穴中，他們共同發現了秘密，也將要一起面對接下來的奇特任務，於是他倆本來彷彿「小魚兒與花無缺」，從此又變成更相依偎的某種生命共同體。

▲▼《陳情令》由人氣偶像王一博（左）和肖戰主演。（圖／WeTV提供）

所謂的奇特任務，也是《陳情令》創造出奇幻世界觀裡的設計，就如同好萊塢電影《復仇者聯盟》有「無限寶石」，《陳情令》裡頭的叫做「陰鐵」，主角們為了不讓反派溫氏收集完成四散的「陰鐵」，產生可怕的力量，於是無羨和忘機2個功夫底子深厚且才貌雙全的2人，將並肩作戰。

《陳情令》是新的武俠劇種，有奇幻魔法，又套入有趣的BL情結，但是為了顧及普羅觀眾，所謂男男情結並沒有過度露骨，如果要當作只是陽氣過重的武俠劇收看，也沒有干擾；就像是有網友為這齣劇列出共有「十二美男」，這些就跟BL情愫一樣，觀眾可以自己對號入座，畢竟眾「仙男」一字排開各型各色，觀眾也各有所好。

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