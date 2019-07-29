《還珠》小燕子前夫遭警方行政拘留！　黃毅清「為洩私憤」認罪造謠

記者陳芊秀／綜合報導

大陸富二代黃毅清是女星黃奕第二任前夫，離婚後仍有眾多糾紛未解，28日晚間爆發被警方行政拘留的消息。他涉嫌透過網路多次發文，指上海經偵（經濟犯罪偵查）民警為他人充當「保護傘」，結果被相關單位約談調查。

▲黃奕前夫黃毅清被警方行政拘留。（圖／翻攝自微博、AndyHYQ微博）

據陸媒《澎湃新聞》報導，黃毅清涉嫌以網路帳號「@AndyHYQ」，多次發文指上海經偵民警充當他人保護傘，並聲稱掌握一定證據和線索，發言引起上海公安局高度重視，後來被警方約談。經過調查，他和指控對象周立波、胡潔夫妻長期存在私人恩怨，為了發洩，故意編造杜撰和發表貼文，隨後已經對自己的違法行為認罪，並深表後悔之意，但是此舉已經構成尋釁滋事，因此被警方處罰行政拘留。

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▲警方約談黃毅清，對方坦承造謠杜撰不實內容。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

黃毅清28日晚間在微博發表親筆信聲明，坦承發表不實貼文，「其實這些內容是我編造杜撰的沒有任何事實依據。為了增加可信度，我虛構了可以發布與胡潔有關係的經偵民警名字這個情節。」

▲黃毅清深夜發表聲明道歉。（圖／翻攝自微博／AndyHYQ）



▲黃毅清親筆信寫下聲明。（圖／翻攝自微博／AndyHYQ）

黃奕因演出《還珠格格第三部》的「小燕子」爆紅，2011年和黃毅清結婚，並生下女兒黃芊玲（Alice），但是被男方痛斥婚內出軌，自己也扯出遭丈夫家暴事件，這段婚姻維繫3年就告終。雙方離婚後，她仍被對方長期爆料指控，為此不堪其擾，發聲明反控惡意誹謗，網友也為此力挺「趕快處理他吧，簡直跟瘋子一樣，造了幾波謠了」，前夫此次被警方行政拘留，有網友批評「活該」、「這類人確實是小人，改重處」，也有人安慰前夫「知錯馬上改，有錘出錘，無錘回家洗洗睡！」



【黃毅清道歉聲明】

7月26-27日，我在自己微博帳號上數次發布了涉及周立波、胡潔和上海經偵部門的不實帖文。

其實這些內容是我編造杜撰的沒有任何事實依據。為了增加可信度，我虛構了可以發布與胡潔有關係的經偵民警名字這個情節。

我之所以發布「上述」這些內容，是因為我和周立波存在個人恩怨，想通過網上發帖洩私憤。

現在我深刻地認識到我的行為是十分錯誤的，尤其對上海經偵造成了很大的負面影響。我現在非常後悔，我真誠地向上海經偵和廣大網友道歉，保證以後不會再犯類似的錯誤了。再次真誠道歉。