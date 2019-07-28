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鄧超被孩子誤以為是逃犯！　親吐家庭內幕「對她們的愧疚」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星鄧超主演電影《銀河補習班》，並和俞白眉共同執導該片，首映活動當天，破例讓愛妻孫儷帶一對兒女「等等」、「小花」公開露臉，成為娛樂圈話題焦點。他近日接受專訪，再度談起帶孩子現身電影活動的原因，坦言自己對孩子有一份愧疚，甚至被孩子誤以為是逃犯。

▲鄧超、孫儷。（圖／CFP）

▲鄧超、孫儷日前帶兒女等等、小花露臉電影首映會，成為熱門話題。（圖／CFP）

鄧超透露，過去錯過兒子、女兒很多相處的時光，首映會希望老婆孫儷、兒子女兒都能到場，另外一個是源於自己對孩子的愧疚，「因為常年他們會覺得，爸爸究竟是做什麼的……他是個逃犯嗎？」他希望透過電影公開上映，邀請孩子到現場，「想告訴他們，經常走100多天的爸爸在做什麼，是一名演員，也是一名導演，在做自己喜歡的事情。」

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▲▼鄧超希望老婆孫儷帶孩子看電影首映，「原因來自我對她們的愧疚。」（圖／翻攝自鳳凰網娛樂）

▲鄧超希望老婆孫儷帶孩子看電影首映，「原因來自我對她們的愧疚。」（圖／翻攝自鳳凰網娛樂）

▲▼鄧超透露常年不在家，被孩子誤以為是逃犯。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲鄧超透露常年不在家，被孩子誤以為是逃犯。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

事實上，鄧超的職業讓兒女相當陌生，老婆孫儷在首映會時曾說：「他們一直不知道爸爸是做什麼的，一直覺得媽媽是演員，但是孩子一直覺得爸爸是歌手，我也不知道為什麼。」他為了拍電影離家100天，父子3人還在家中抱頭痛哭。

▲▼鄧超自認錯過很多和孩子的相處時光。（圖／翻攝自微博／鄧超）

▲鄧超自認錯過很多和孩子的相處時光。（圖／翻攝自微博／鄧超）

鄧超在娛樂圈有3種不同形象，第一個是帶給大家很多歡樂，第二個是深沉內斂、演技炸裂的，第三個是在不同界別之間轉換自如的。他被問起最喜歡哪一種自己，笑答「接孩子的鄧超」，並希望以後多陪家人，「我不大希望別人聊起來就是我的工作，我應該減少一些工作，多陪一下我的家人。」

▲▼鄧超被問起想當哪種自己，透露想多時間陪孩子。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂、鄧超）

▲鄧超在娛樂圈擁有很多面貌，笑說想當「接孩子的鄧超。」（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂、鄧超）

▲▼鄧超希望多陪家人。（圖／翻攝自微博／鄧超）

▲鄧超希望多陪家人。（圖／翻攝自微博／鄧超）

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