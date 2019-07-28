鄭爽首次同框媽媽...曝拍戲真實原因　小S狂讚：很敢講！

記者林彥君／台北報導



蔡康永與小S主持的陸綜《花花萬物2》將開播，「康熙」再次合體主持，蔡康永笑說，「又跟小S並肩而坐了，熟悉的嬉鬧中，我們跟你一起探問花花世界的萬物，連好久不見的小本本，也重新上場，因為有人忍不住提到了小祕密。」小S則說，「來我們節目的嘉賓估計都怕我們兩個了！ 和康永哥問了好多秘密。」

▲鄭爽和媽媽一起上節目 。（圖／friDay影音提供）

節目首集邀請女星鄭爽、喬欣等人擔任嘉賓，而鄭爽的媽媽還首次與女兒同台一起錄製綜藝節目。小S不改犀利問答主持風格，追問鄭爽對男友張恒的看法，又追著問：「妳男友喜歡妳擦什麼口紅？」、「上次接吻什麼時候？」等麻辣問題，更虧她顏值下降的明顯，「與兩年前的臉蛋有差！」讓鄭爽差點招架不住。

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▲鄭爽上節目被小S逼問男友。（圖／friDay影音提供）

小S透露私下與鄭爽聊天時，鄭爽親口說自己拍戲只為了賺錢，小S追問，難道妳不想與厲害的導演合作？鄭爽坦然回答，「既然沒有天份，那就沒必要。」讓小S誇鄭爽是一位直爽的藝人，「很敢講話！」《花花萬物2》台灣由friDay影音31日播出， 愷樂、小甜甜也將是節目後續邀請的來賓之一。

▲小S和蔡康永再次主持節目。（圖／friDay影音提供）