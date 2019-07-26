從割掉的包皮辨識出種族　法國竟然覬覦他翹臀和巨根！

圖文／鏡週刊

這不是一部浪漫唯美的電影。開場那壓著低低的手提攝影，已聲明拒絕以觀光客的悠閒角度來看巴黎。

來自以色列的男主角先闖進一棟公寓的空房，洗澡時，全身東西不翼而飛，全裸的他求助無門凍昏在浴缸，被一對法國情侶救醒。他們從割掉包皮的陰莖辨識他的種族身分。男主角的翹臀和巨根就此一再成為被注目的對象。法國提供他物資，換取他的故事；協助他取得身分，也覬覦他的肉體。然而曾經慷慨打開的大門，最後卻又變成衝不破的高牆，頭尾相照，彷彿也是追尋和覺醒的過程。

但他並不稀罕你的同情。因為他也曾極端地棄絕祖國，包括語言。他不停背記法文同義詞，到頭來才發現，人家也強硬地把你塞到他的價值體系裡。在以色列被暴力和忠誠洗腦，到了法國，依然在入籍課程裡被要求背誦馬賽曲，其實都像是綁架。

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我們真的可以不遵循政治、宗教、軍事的規條，自由去建構自身的認同嗎？

這部兩邊都批、誰都得罪的跨國製片，贏得今年柏林影展金熊獎，是繼去年的《禁身接觸》後又一次大膽的選擇。對習慣善惡分明、簡單劇情的觀眾，它也是不討好的：敘事斷裂之外，還不時躍出荒謬絕倫又十足挑釁的情境。例如因飢餓而混進舞廳的男主角，一不作二不休跳上檯面把麵包當作勾引舞伴的道具，原本的狼狽一下變成耍帥；或是極端的猶太主義者，在地鐵裡貼近每個乘客逼人聽他唱以色列國歌。直白的威權，固然令人厭惡；虛矯的空洞，不也五十步笑百步！

初挑大梁的男主角湯姆梅西耶，渾身上下那股粗樸的爆發力，承載並宣洩了導演那達夫拉匹的記憶、慾望和憤怒，無論表演或身材，都相當搶眼。

87分 導演：那達夫拉匹

演員：湯姆梅西耶、昆汀杜梅爾、路易絲什米爾

片長：123分鐘

級別：輔15級

上映日期：7月26日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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